Sassa de Osma arrasa en redes con el abrigo 'Elia Tartán': cuello de pelo, capa y pura inspiración británica

Sassa de Osma (38 años) se ha consolidado como el epítome indiscutible del lujo silencioso y la elegancia sin estridencias en el panorama de la moda europea.

La abogada y diseñadora de origen peruano, casada con el príncipe Christian de Hannover (41), acostumbra a convertir cada una de sus apariciones en una lección magistral de equilibrio sartorial.

En una de sus publicaciones de Instagram, la aristócrata ha vuelto a situarse en el epicentro de todas las miradas estilísticas gracias a una prenda rotunda, pensada para combatir las bajas temperaturas sin ceder un ápice de refinamiento.

La pieza elegida para inaugurar la temporada fría lleva el sello de su propia marca de moda, Philippa 1970, y responde al cotizado abrigo modelo Elia Tartán.

Con un precio fijado en catálogo de 780 euros, la creación se posiciona en el segmento de la alta confección lista para llevar (ready-to-wear), reivindicando el valor de los patrones tradicionales, la calidad de los tejidos nobles y la artesanía atemporal.

El diseño se estructura bajo las premisas de la sastrería clásica de inspiración campestre y británica.

Tal y como describe la propia plataforma oficial de la marca, se trata de un "abrigo largo de inspiración clásica confeccionado en tejido de cuadros en tonos marrones".

Lejos de presentarse como un abrigo recto convencional, el patrón añade elementos de marcado carácter escénico. La casa detalla que presenta un "diseño de manga larga con cuello de pelo en contraste y detalle de capa superpuesta en la parte superior".

El abrigo de Sassa, firmado por Philippa 1970. Redes Sociales

A pesar de su imponente empaque visual, el abrigo no renuncia a la practicidad cotidiana ni al confort anatómico.

La prenda cuenta con un "cierre frontal de botones y cinturón a tono para ajustar la cintura", un recurso idóneo para ceñir la prenda al cuerpo femenino y romper la rigidez volumétrica de las capas gruesas de lana, dibujando una silueta tipo reloj de arena.

En la parte inferior, la prenda garantiza total comodidad de movimiento en el día a día urbano: "Presenta bolsillos laterales y abertura en la parte posterior", concluye la ficha técnica de la firma.

La hendidura trasera permite una zancada fluida y libre, mientras que los bolsillos discretos aportan esa funcionalidad relajada que caracteriza el estilo personal de Sassa de Osma, quien acostumbra a llevar las manos en los bolsillos en sus paseos por Madrid.