Victoria Federica agota la chaqueta de 447 euros de Barbour que redefine el estilo 'british' de entretiempo

Victoria Federica de Marichalar y Borbón (26 años) continúa consolidando su posición como una de las prescriptoras de tendencias más influyentes del panorama nacional.

La sobrina de Felipe VI (58) ha demostrado una vez más su habilidad para conjugar la herencia aristocrática con las corrientes urbanas contemporáneas en una de sus últimas publicaciones de Instagram Stories.

Para esta aparición, la joven ha apostado por una prenda exterior que ha captado de inmediato el radar de las expertas en moda: una exclusiva chaqueta corta con sello británico que ha desatado una auténtica fiebre de compras hasta agotarse en las principales plataformas.

La chaqueta de Victoria Federica. Redes Sociales

La pieza en cuestión lleva la firma de Barbour, la icónica manufactura inglesa por excelencia, y corresponde al codiciado modelo Dalbury.

Con un precio de salida fijado en 447 euros, la prenda se sitúa en el segmento del lujo funcional, concebida para quienes buscan la durabilidad de las prendas tradicionales de campo sin renunciar a una silueta pulida y moderna adaptada a la ciudad.

El impacto mediático de la hija menor de la infanta Elena (60) y Jaime de Marichalar (63) volvió a quedar patente a las pocas horas de compartir la imagen.

La prenda ha experimentado una demanda fulgurante en las tiendas multimarca y en el comercio electrónico oficial. El fenómeno confirma a Victoria Federica como un motor comercial capaz de agotar piezas de gama alta en cuestión de horas.

El atractivo del diseño radica en la reinterpretación de los patrones clásicos de la casa campestre inglesa.

En la descripción recogida en el catálogo oficial de la firma, la casa matriz destaca las bondades de su confección: "La chaqueta Dalbury combina una silueta corta y favorecedora con detalles tradicionales para un uso diario refinado".

La chaqueta de Vic. Redes Sociales

A diferencia de los tradicionales abrigos encerados pesados de la marca, este modelo apuesta por la ligereza estructural y la transpirabilidad: "Fabricada con una mezcla de algodón y lino, es ideal para usar en capas ligeras en la temporada media", añade la firma.

Al tratarse de una chaqueta de corte corto, el diseño enmarca la cintura y estiliza la figura femenina, evitando la rigidez volumétrica de las chaquetas tres cuartos.

La historia de Barbour

Fundada en 1894 por John Barbour en South Shields, una localidad costera del noreste de Inglaterra, la compañía nació con el propósito funcional de fabricar prendas exteriores impermeables capaces de proteger del clima adverso a marineros, pescadores y trabajadores.

El descubrimiento y perfeccionamiento del algodón encerado -waxed cotton- convirtió a sus chaquetas en un escudo impermeable indestructible.

A lo largo del siglo XX, Barbour dio el salto de los puertos marítimos al campo británico, convirtiéndose en el uniforme de referencia para la caza, la agricultura y las actividades al aire libre de la aristocracia del Reino Unido.

La consagración de la marca llegó a través de las Reales Cédulas de Designación -Royal Warrants-, otorgadas por la reina Isabel II, el duque de Edimburgo y el rey Carlos III (77), quienes convirtieron los modelos clásicos como el Bedale o el Beaufort en iconos universales.