María Pombo y Laura Escanes en un montaje de JALEOS. Gtres

El secreto mejor guardado de María Pombo y Laura Escanes: el truco infalible para tener una melena perfecta todos los días

Conseguir una melena con volumen, brillo y movimiento sin pasar demasiado tiempo frente al espejo es uno de los objetivos de cualquier rutina de belleza.

Las prisas de primera hora y la dificultad de lograr un acabado profesional en casa hacen que encontrar las herramientas adecuadas se convierta en una prioridad.

En este contexto, los dispositivos que permiten simplificar el peinado sin renunciar a un resultado cuidado han ganado protagonismo entre las amantes de la moda y la belleza.

Una de las propuestas que destaca esta temporada es el cepillo secador 2 en 1 ghd Duet Blowdry, que llega en una edición limitada de invierno bautizada como Cashmere Collection.

Una herramienta que busca revolucionar la rutina capilar al permitir pasar del cabello húmedo al peinado en un solo paso.

Entre los rostros conocidos vinculados a esta tendencia figuran María Pombo (32 años), Laura Escanes (30)y Rosanna Zanetti (38), referentes de estilo que apuestan por una melena impecable en su día a día.

Laura Escanes en un acto público. Gtres

Simplifica el peinado

El principal atractivo del ghd Duet Blowdry reside en su capacidad para secar y moldear el cabello simultáneamente.

De esta manera, deja atrás la necesidad de manejar un secador con una mano y un cepillo redondo con la otra, una tarea que requiere tiempo y cierta destreza para conseguir el resultado deseado.

Su funcionamiento se basa en la tecnología Heat-Air Xchange™, que combina el flujo de aire con un barril elíptico diseñado para facilitar el moldeado.

A ello se suman unas púas pensadas para deslizarse suavemente por el cabello y ayudar a reducir los tirones durante el peinado.

Según los datos facilitados por la marca, la herramienta permite conseguir hasta tres veces más volumen, un 50% más de brillo y resultados que pueden durar hasta 24 horas.

Además, ghd destaca su tecnología de cuidado térmico, concebida para evitar los daños por calor durante el uso previsto.

ghd Duet Blowdry Cashmere. P.V.P: 439 € GHD

Una edición limitada

Más allá de sus prestaciones, el diseño es otro de los puntos fuertes de esta propuesta. La Cashmere Collection apuesta por una estética en tonos beige, inspirada en la calidez y la sofisticación de los meses de invierno.

Una presentación que convierte la herramienta en una opción atractiva también para quienes buscan un regalo especial.

El conjunto incluye el cepillo secador ghd Duet Blowdry, un cepillo ghd The All Rounder Paddle en edición limitada y un cofre de lujo para guardar y proteger la herramienta.

El cepillo adicional permite desenredar la melena antes del peinado y trabajar el acabado, mientras que el estuche facilita su conservación y transporte.

Con esta edición, ghd reúne tecnología, funcionalidad y diseño en un mismo set. Una propuesta dirigida a quienes desean dedicar menos tiempo a su rutina capilar sin renunciar a un acabado pulido y con movimiento.

Porque conseguir una melena con aspecto de peluquería desde casa ya no depende únicamente de la habilidad frente al espejo, sino también de elegir las herramientas adecuadas.