María García de Jaime tiene la cazadora de piel bicolor de Zara que soluciona todos los looks de entretiempo

Las redes sociales se han transformado de nuevo en el mejor escaparate de tendencias de la temporada de la mano de María García de Jaime (30 años).

La influencer y empresaria madrileña ha compartido en su perfil de Instagram una propuesta estilística perfecta para los días de entretiempo, donde una prenda de abrigo con sello high street se ha convertido en la absoluta protagonista del look.

Se trata de una cazadora de edición cuidada perteneciente a la nueva colección de Zara, una pieza confeccionada íntegramente en piel que promete convertirse en el nuevo objeto de deseo de las prescriptoras de moda.

Con un precio de 259 euros, la prenda destaca por su marcada estética ochentera y su acertada combinación cromática en bloque.

Diseñada bajo un patrón bicolor que divide la zona superior en negro inmaculado y el cuerpo en un cálido tono camel, la cazadora se posiciona como una inversión de armario duradera gracias a la nobleza de sus materiales y a un patronaje de líneas limpias.

La chaqueta resalta por su confección de alta calidad al estar elaborada en un tejido realizado en piel cien por cien, lo que le aporta una textura suave, un cuerpo estructurado y una caída impecable.

En cuanto a su patronaje, presenta un corte clásico de estilo bomber o cazadora aviador que incorpora un cuello de solapa elevado y manga larga de corte holgado, garantizando tanto comodidad como libertad de movimiento.

La funcionalidad de la pieza queda rematada con prácticos bolsillos delanteros integrados de forma discreta en la estructura del diseño.

La cazadora de Zara. Redes Sociales

Además, la cazadora cuenta con un cierre frontal mediante una cremallera metálica que permite llevarla tanto completamente ajustada para protegerse del viento como semiabierta, creando un solapado relajado que deja entrever las prendas interiores.

Para completar su estilismo en un entorno exterior de inspiración veneciana, María García de Jaime ha optado por un conjunto sobrio que cede todo el peso visual a la cazadora de piel.

Lejos de recurrir a botines o zapatillas convencionales, María ha sorprendido al combinar el conjunto con unas sandalias de tiras de estilo thong en tono negro que dejan al descubierto los pies, una elección arriesgada que aporta frescura y sofisticación al look.

En la mano, la empresaria luce un bolso de mano de lujo de silueta bowling, confeccionado en piel negra con el icónico acolchado cannage y asas estructuradas, rematado con una correa bandolera ajustada que cuelga de forma desenfadada.