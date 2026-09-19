La inteligencia artificial llega al maquillaje: el algoritmo que calcula tu coloración exacta de piel y el tono de base ideal

Dar con la base de maquillaje precisa ha sido, históricamente, una de las tareas más complejas de la rutina cosmética. Probar el producto bajo luces artificiales poco favorecedoras, descubrir al llegar a casa que el matiz no coincide o renunciar al acabado deseado por condicionantes de la piel son situaciones habituales.

Para resolver este inconveniente, Mary Kay ha renovado sus conocidas Bases de Maquillaje TimeWise 3D, una línea que combina tratamiento dermatológico, inteligencia artificial y un concepto más flexible: permitir al usuario cambiar de acabado sin alterar su tonalidad.

La clave de este desarrollo reside en el probador digital "Encuentra tu tono". Respaldada por inteligencia artificial y por la evolución del sistema IntelliMatch, esta herramienta nace tras analizar más de 3.000 variaciones de pigmentación cutánea en una muestra internacional de más de 1.000 mujeres.

Esta radiografía de la diversidad cutánea ha permitido formular una paleta de 16 tonos precisos diseñados para mimetizarse con la tez de forma natural.

Flexibilidad de acabado

La propuesta de la firma busca romper con la convención tradicional que restringía las fórmulas mates a las pieles grasas y las luminosas a las secas.

La elección depende ahora del aspecto deseado, la época del año o la ocasión, manteniendo la misma referencia cromática en ambas versiones con una duración de hasta 12 horas.

El acabado mate incorpora microesferas que absorben el exceso de grasa y regulan los brillos a lo largo del día, logrando una textura uniforme y confortable sin efecto acartonado.

El acabado luminoso, por su parte, está formulado con jojoba y ésteres acondicionadores, esta variante preserva la hidratación y proyecta una piel fresca y jugosa que refleja la luz de manera natural.

Base de maquillaje de Mary Kay. Mary Kay

Formulación híbrida que cuida la piel

En consonancia con la tendencia del maquillaje híbrido, (aquel que combina la corrección estética con el cuidado facial), estas bases incorporan el Complejo TimeWise 3D, una combinación de resveratrol, vitamina B3 y péptidos con propiedades antioxidantes y antiedad.

El producto destaca por su textura ligera y transpirable con cobertura modulable por capas.

Además, es resistente al sudor y a la humedad, no contiene aceites ni perfumes, y cuenta con certificación dermatológica y no comedogénica. Un avance técnico orientado a simplificar la elección diaria sin renunciar al máximo rigor cosmético.