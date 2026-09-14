Rocío Osorno dicta sentencia de estilo con un deslumbrante conjunto bordado y de flecos firmado por Zara

Rocío Osorno (40 años) ha vuelto a demostrar por qué ostenta el título incontestable de prescriptora de estilo por excelencia en el panorama nacional.

En una de sus más recientes publicaciones en su perfil de Instagram, la diseñadora ha posado con una combinación que promete convertirse en la tendencia de esta temporada.

La gran sorpresa para sus más de un millón y medio de seguidores es el origen de las prendas: una propuesta de alta gama firmada íntegramente por Zara.

El estilismo, pensado para destacar en eventos especiales o cenas de etiqueta urbana, juega con el contraste entre la opacidad táctil del terciopelo bordado y la ligereza fluida de los tejidos semitransparentes.

Una demostración impecable de cómo la firma cabecera del grupo Inditex continúa elevando sus colecciones cápsula hacia los estándares de la alta costura.

La pieza superior del conjunto es la Blusa Flocada de bordados, un diseño disponible en la tienda online y física del buque insignia de Inditex por 79,90 euros.

El conjunto de Rocío Osorno. Redes Sociales

La prenda destaca por su rica elaboración sobre un patrón de corte bohemio pero sofisticado, donde el volumen de las mangas y los detalles ornamentales adquieren todo el protagonismo.

El verdadero plato fuerte del vestuario elegido por la creadora sevillana se encuentra en la falda, una creación de edición especial orientada a las grandes ocasiones.

Se trata del modelo Falda pareo abalorios flecos, cuyo precio alcanza los 219 euros, situándose en el tramo más exclusivo de la firma gallega.

Confeccionada en una base ligera de viscosa, la pieza destaca por su corte pareo de tiro medio y una elaborada cascada de aplicaciones en contraste que generan un dinámico juego de luces y movimiento a cada paso.

La web de la marca describe la prenda con todo lujo de detalles: "Falda midi semitransparente con tejido principal confeccionado en hilatura de viscosa 100%. Tiro medio y cintura con superposición de tejido tipo pareo. Aplicación de abalorios y flecos a contraste".

La abertura lateral añade ese toque atrevido que caracteriza a los estilismos de Rocío Osorno, permitiendo además una movilidad cómoda a pesar del peso ornamental de los abalorios.