El 'animal print' protagoniza la vuelta a la rutina este mes de septiembre, palabra de Roger Vivier

Con el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina, septiembre marca el momento de recuperar los códigos del armario de nueva temporada.

Este otoño, Roger Vivier apuesta por el animal print como una forma de aportar fuerza y carácter a los looks de regreso a la ciudad a través de una selección de bolsos y zapatos que elevan las siluetas más sofisticadas.

Las propuestas forman parte de CHOC: Architecture de la Séduction, la colección Fall/Winter 26/27, en la que Gherardo Felloni sitúa el icónico tacón Choc en el centro de una reflexión sobre una feminidad segura, independiente y libre.

La colección explora siluetas contundentes y cuidadosamente construidas, donde la sensualidad se entiende como una cuestión de actitud.

Botas altas y bolso animal print. Redes Sociales

Entre las piezas protagonistas de esta selección destacan las botas altas Cuissarde Choc con estampado de cebra o con detalles dorados, una silueta que cubre la pierna y aporta un marcado carácter al conjunto.

Su tacón y su construcción estilizada conectan con la visión de la colección, que recupera las botas por encima de la rodilla como símbolo de independencia y de la figura de una amazona moderna.

El estampado animal también llega a los bolsos de mano Belle Vivier, reinterpretado en tres versiones que contrastan entre sí: una propuesta en cebra blanca y negra, de marcado efecto gráfico, otra en negro con un motivo animal en tonos dorados, y la última en estampado efecto cocodrilo.

Ambas mantienen una construcción estructurada y una hebilla protagonista, convirtiéndose en el complemento perfecto para aportar personalidad incluso a los estilismos más sobrios.

Completa la selección el botín Choc en piel negra de acabado efecto cocodrilo, de líneas depuradas y tacón fino, así como su versión en botas altas Cuissarde Choc.

Esta interpretación más discreta del animal print permite incorporar la tendencia al día a día sin perder la elegancia característica de la Maison.

Otro modelo de botas y de bolso. Redes Sociales

Con estas siluetas, Roger Vivier propone afrontar el regreso a la ciudad desde una perspectiva más atrevida: animal print, arquitectura y carácter se convierten en las claves para empezar la nueva temporada con una nueva y renovada seguridad.

Acerca de Roger Vivier

Fundada en París en 1937, Roger Vivier es la casa homónima del diseñador de zapatos francés, uno de los talentos más prodigiosos y revolucionarios del siglo XX en la alta costura y el calzado de lujo.

Tras abrir su primera boutique, Monsieur Vivier diseñó miles de zapatos caprichosos, artísticos y deseables para las mujeres más célebres del mundo, desde Josephine Baker, Marlene Dietrich, Catherine Deneuve y Brigitte Bardot hasta la reina Isabel II.

A lo largo de su vida, inventó innumerables formas de tacón que cambiaron para siempre el mundo tradicional del diseño de zapatos y la silueta de la moda.

El diseñador italiano Gherardo Felloni ha sido el Director Creativo de Roger Vivier desde 2018, infundiendo las colecciones con su espíritu alegre y decorativo, evolucionando el legado del fundador con su lenguaje de diseño contemporáneo.

Ampliando las colecciones para incluir bolsos, joyas, sombreros y chalecos, las creaciones artesanales de Felloni las lucen actrices, cantantes, artistas y miembros de la realeza, desde Isabelle Huppert, Laura Dern y Michelle Yeoh hasta Eva Green, Hunter Schafer y Selena Gomez.