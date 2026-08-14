Las chicas que mejor visten este verano ya tienen unas zapatillas color mantequilla

Basta con observar el street style para darse cuenta de que el amarillo pastel, bautizado como amarillo vainilla o mantequilla, se ha ganado un puesto protagonista en nuestros armarios.

No es un fenómeno casual: cuando en 2024 resucitó como una de las tendencias de moda más sonadas del año, apenas hubo pasarela y prescriptora de moda que no cayera ante su encanto.

El amarillo mantequilla bañó los vestidos más admirados del momento, pantalones y hasta camisas.

Zapatillas Bridge Bow Vichy Sun (izquierda): 150 euros. Zapatillas Bridge Mimosa: 140 euros. Redes Sociales

Sin embargo, en un momento en el que añadir un toque de color a un look sobrio parece ser la fórmula de estilo a seguir por las expertas para elevar cualquier estilismo, este tono vuelve a ser uno de los más repetidos y lo hace, eso sí, tiñendo las zapatillas más deseadas de la temporada.

Concretamente HOFF lo ha convertido en un éxito entre sus ventas. Las zapatillas de la firma española se han colado en la lista de deseos de quienes mejor visten.

¿La razón? Consiguen ese difícil equilibrio entre diseño y comodidad, demostrando que no hace falta renunciar a ninguno de los dos. Entre todas sus propuestas, las Bridge se coronan como las grandes protagonistas de la fiebre butter yellow.

Con estampado de cuadros, acabados en lona, versiones satinadas o diseños más clásicos, la silueta se reinventa en el color más apetecible del verano.Más allá de su estética cuidada y de sus prestaciones técnicas, estas zapatillas destacan por su increíble versatilidad.

Zapatillas Bridge Solid Mesh Sun (izquierda): 150 euros. Zapatillas Bridge Canvas Yellow: 130 euros. Redes Sociales

Funcionan igual de bien con un conjunto de camisa y vaqueros para ir a la oficina que con un vestido blanco en un plan de fin de semana o con un top y bermudas cuando el calor aprieta.

El resultado siempre es el mismo: un look luminoso, fresco y con ese punto especial que aporta el amarillo mantequilla.

Porque, seamos sinceras, en plena era del clean look y el lujo silencioso ya no buscamos estilismos recargados. La clave está en esos pequeños golpes de efecto que elevan cualquier conjunto y parecen surgir sin esfuerzo.

Y pocas tendencias cumplen tan bien esa misión como unas zapatillas en el color más dulce -y deseado- del momento.