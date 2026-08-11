El look ibicenco de Amelia Bono que puedes replicar por 40 euros: unos shorts de ganchillo en color beige súper femeninos

Si hay una influencer en nuestro país capaz de convertir cualquier conjunto relajado en una auténtica lección de estilo, esa es Amelia Bono (45 años).

Fiel a su elegancia natural y desenfadada, la empresaria ha vuelto a conquistar a sus seguidores con una propuesta estival redonda: un estilismo monocromático en tonos neutros donde la comodidad y la sofisticación se dan la mano.

El gran protagonista de su último conjunto es un short de ganchillo en color crema, una prenda artesanal de estética boho-chic que destaca por su textura con calados y un toque sutil de brillo en el tejido.

Para equilibrar la silueta y no restarle frescura al outfit, Amelia ha optado por combinarlo con una blusa fluida de manga corta en color beige a juego, logrando un monocolor luminoso que resalta el bronceado de la piel.

Amelia Bono, en una imagen de sus redes sociales. @ameliabono

Para rematar el estilismo veraniego, la it girl ha apostado por accesorios con personalidad: unas sandalias planas de piel marrón, un sombrero de ala ancha, gafas de sol oscuras y una superposición de collares dorados que añaden el toque final de tendencia.

Si quieres recrear esta combinación ideal para los días de calor o una tarde de chiringuito, estas son las mejores alternativas para hacerte con los shorts clave del look.

Shorts Croché ONLY Paris Beige, de Bicos de Fio. Bicos de Fio.

He encontrado una opción sofisticada en Bicos de Fio. Si buscas el detalle bordado con un aire festivo y pequeños destellos, los shorts calados de esta firma cuestan 44,99 euros y son la réplica perfecta del modelo de Amelia.

Crochet-look mini shorts, de H&M. H&M

Otra opción económica se encuentra en H&M. Para una versión en ganchillo de acabado geométrico y muy comfy, H&M firma un diseño en tono beige por 34,99 euros ideal para combinar con blusas o tops de lino.

Este verano, las prendas de tejido artesanal han reclamado con fuerza su trono en la moda estival, convirtiendo al croché en el gran triunfador de las colecciones y del street style.

Su inconfundible estética boho-chic, caracterizada por texturas caladas y una elaboración que transmite un lujo relajado, encaja a la perfección con el espíritu desenfadado de la temporada.

En este escenario, las piezas de inspiración ibicenca vuelven a consolidarse como un valor seguro y un clásico atemporal al que siempre recurrir: su versatilidad cromática en tonos neutros y blancos, sumada a la riqueza de sus acabados, permite componer desde un atuendo playero sin esfuerzo junto a unas sandalias planas, hasta un conjunto de noche de lo más sofisticado si se adereza con los accesorios dorados adecuados.