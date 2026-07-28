Alba Díaz encuentra el vestido minimalista que ya es el favorito de las expertas en moda para las noches de verano

Alba Díaz (26 años) vuelve a confirmar su idilio con los vestidos de inspiración minimalista, esos que no necesitan grandes artificios para convertirse en protagonistas del look.

La influencer ha apostado por un diseño de Meshki que reúne todas las claves de la elegancia estival y que se presenta como una de las mejores opciones para las noches de verano.

Se trata del modelo Theresea, un vestido largo de punto en color verde oliva claro con escote halter que tiene un precio de 129 libras.

Aunque la firma solo opera en Reino Unido, Australia y Estados Unidos, su página web ofrece envíos internacionales, por lo que también puede adquirirse desde España.

Alba Díaz con un vestido de Meshki. Instagram

La propuesta destaca por su estética depurada y contemporánea, una seña de identidad de Meshki, que apuesta por prendas de líneas limpias capaces de realzar la silueta sin necesidad de estampados o grandes adornos.

En este caso, el vestido Theresea consigue ese equilibrio entre sofisticación y sencillez que lo convierte en una apuesta segura para cenas al aire libre, fiestas de verano o cualquier evento nocturno en el que se busque un estilismo elegante sin resultar excesivo.

Uno de los grandes protagonistas del diseño es su escote halter ajustable, acompañado de un delicado fruncido en la parte delantera que enmarca el escote y estiliza la figura.

Este tipo de cuello, además de ser uno de los favoritos de la temporada, aporta un aire sofisticado que favorece especialmente los hombros y la zona del cuello, convirtiéndose en una opción ideal para los meses de calor.

Vestido Theresea. Meshki

El vestido también incorpora aberturas laterales en la cintura, un detalle que rompe la sobriedad del diseño y añade un punto de sensualidad muy equilibrado.

Estos cortes crean un interesante juego de proporciones que ayuda a definir la silueta sin perder la elegancia característica del modelo. Su largo maxi, por su parte, aporta movimiento y convierte la prenda en una elección perfecta tanto para ocasiones especiales como para estilismos más relajados.

Confeccionado en tejido de punto y sin forro, el vestido destaca por su ligereza y comodidad, permitiendo que se adapte al cuerpo de forma natural.

Su caída fluida y su diseño minimalista reflejan una de las grandes tendencias del momento: apostar por prendas versátiles que funcionen tanto con unas sandalias planas durante las vacaciones como con unos tacones y joyas para una cita más sofisticada.

Con esta elección, Alba Díaz vuelve a demostrar su habilidad para encontrar diseños que combinan tendencia, feminidad y versatilidad.

El vestido Theresea de Meshki se convierte así en una de esas piezas capaces de resolver cualquier look de verano con un solo gesto, confirmando que, muchas veces, la verdadera elegancia reside en la sencillez de un buen diseño.