El vestido de punto canalé de Sara Carbonero: en forma de zig zag multicolor y con importante bajada de precio

Sara Carbonero (42 años) ha vuelto a convertir un simple post de Instagram en una declaración de estilo. En realidad, siempre lo hace: no hay publicación en la que no luzca impecable.

La periodista y empresaria, que desde hace años marca tendencia con una estética relajada, natural y coherente con su filosofía de vida, ha compartido, en las últimas horas, una imagen acompañada del mensaje "ITV antes de las vacaciones".

Un guiño a los preparativos previos al verano. Sin embargo, todos se han fijado en el diseño que luce: un vestido de punto canalé de su firma SlowLove que ya se ha convertido en objeto de deseo entre sus seguidoras.

La prenda, que forma parte de la colección estival de la marca, destaca por su forma de zig zag multicolor.

Sara Carbonero, en su 'story'. Redes Sociales

El tejido de punto canalé, característico por su textura acanalada, ofrece una estructura flexible que se adapta al cuerpo sin ceñirse en exceso.

El vestido incorpora un escote caja, y una manga sisa que refuerza la estética veraniega y permite lucir el diseño con total libertad de movimiento.

En conjunto, se trata de una pieza pensada para acompañar los días de calor con estilo, frescura y un toque bohemio muy propio de la marca.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su precio. El vestido está actualmente rebajado: antes costaba 69,99 euros y ahora puede adquirirse por 39,99 euros.

Una reducción notable que lo convierte en una opción accesible dentro del universo SlowLove, donde la calidad de los materiales y la producción cuidada suelen marcar la diferencia.

El vestido de Sara Carbonero. Redes Sociales

Además, está disponible en diferentes tallas, lo que facilita que más clientas puedan acceder a este diseño que ya ha empezado a circular en redes como una de las apuestas estivales más versátiles de la firma.

La publicación de Carbonero llega en un momento especialmente significativo para SlowLove. La marca, fundada por la periodista junto a Isabel Jiménez (44), atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento que se refleja tanto en su presencia digital como en su expansión física.

Hace apenas unas semanas inauguraron su primera tienda física, un paso decisivo que confirma la buena salud del proyecto y su capacidad para conectar con un público que busca moda sostenible, cómoda y con identidad.

La apertura del establecimiento ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidoras, que ahora pueden experimentar de primera mano el universo SlowLove más allá de la pantalla.