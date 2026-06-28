El nuevo flechazo estilístico de Alba Díaz: un vestido en color morado que favorece a todas

Alba Díaz (26 años) se ha convertido en uno de los referentes de estilo de su generación.

La hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido en sus redes sociales un favorecedor look en tonos morados que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y que, además, destaca por su versatilidad.

"Primer día. Os acabo de subir un vídeo enseñándoos 3 maneras de llevar este look, ¿cuál os gusta más? ¡Os leo!", escribía la influencer junto a las imágenes, en las que aparece luciendo un vestido de Carlos San Juan, una pieza de aire sofisticado y espíritu veraniego.

Alba Díaz Martín, en sus redes sociales. @albadiazmartin

Un estilismo en tonos púrpura

El diseño, confeccionado en un llamativo estampado en tonos púrpura y fucsia, destaca por su profundo escote en pico, sus mangas amplias de inspiración kimono y su silueta fluida, que se adapta al cuerpo de manera favorecedora.

Uno de sus grandes atractivos reside precisamente en su versatilidad, ya que permite diferentes formas de colocarlo y transformarlo, ofreciendo varias versiones de un mismo vestido.

Para completar el estilismo, Alba ha apostado por unos grandes pendientes dorados de formas orgánicas y un maquillaje muy natural y luminoso, con la melena recogida en un pulido moño bajo que aporta todo el protagonismo a la prenda.

Una vez más, la creadora de contenido ha demostrado su habilidad para convertir una pieza especial en una fuente de inspiración para sus seguidores.

Los diseños de Carlos San Juan

El vestido Ricardo San Juan, de marcado carácter mediterráneo y perfecto para los meses de verano, reúne algunas de las claves de la temporada: color vibrante, tejidos fluidos y prendas capaces de adaptarse a distintos momentos del día con tan solo pequeños cambios en la forma de llevarlas.

Carlos San Juan es un diseñador de moda canario y uno de los nombres más reconocidos de la moda de baño y el resortwear en España.

Autodidacta y profundamente ligado a la identidad de las Islas Canarias, fundó su firma en los años noventa y, desde 1997, forma parte de las marcas fundadoras de Gran Canaria Moda Cálida.

A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como un referente gracias a unos diseños que combinan elegancia, sensualidad y un marcado espíritu mediterráneo y tropical, con estampados llamativos, colores vibrantes y siluetas fluidas.

Además de sus colecciones de baño, la firma ha ampliado su universo creativo con propuestas de prêt-à-porter y prendas versátiles de inspiración veraniega.