Athleisure y colores pastel: la combinación ganadora del verano

La ropa deportiva ya no pertenece solo al gimnasio. Ha conquistado la calle, los planes de verano y el armario diario de una generación que busca comodidad, estilo y actitud. El athleisure, la tendencia que mezcla prendas deportivas con códigos urbanos, se consolida como una de las grandes claves del streetwear actual con siluetas relajadas, sneakers protagonistas y looks capaces de adaptarse a cualquier momento del día.

Este verano, además, el athleisure se expresa en color. Los tonos suaves, cálidos y fáciles de combinar ganan protagonismo y actualizan prendas como joggers, sudaderas, shorts, camisetas técnicas o zapatillas. El resultado es una forma de vestir cómoda, fresca y muy conectada con la temporada.

Desde JD, referente en moda urbana y deportiva, la tendencia se interpreta a través de prendas y sneakers que permiten crear looks versátiles sin renunciar al estilo. Porque el athleisure no va de vestir de una única forma, si no de mezclar, moverse y adaptar cada prenda al ritmo de la calle.

Los colores

Este verano, los diseños en tonos neutros y suaves como el crema cálido, el azul pastel o el rosa empolvado, aportan frescura y elevan cualquier combinación. El azul pastel se posiciona como uno de los tonos más frescos del verano. Funciona en camisetas, sudaderas ligeras, shorts o sneakers, y combina especialmente bien con blanco, denim y tonos crema.

El amarillo mantequilla aporta luz sin resultar excesivo. Más suave que el amarillo tradicional, es perfecto para camisetas boxy, tops o detalles de zapatillas, especialmente combinado con beige, marrón o denim claro.

El rosa empolvado introduce color de forma sutil y urbana. En conjuntos coordinados, leggings, sudaderas oversized o sneakers, añade un punto fresco y actual sin perder comodidad.

El marrón chocolate se consolida como alternativa al negro. Cálido y con personalidad, funciona en pantalones amplios, camisetas o accesorios, y combina muy bien con crema, rosa empolvado o amarillo mantequilla.

El crema cálida es el básico de la temporada. Más suave que el blanco y más luminoso que el beige, se convierte en la base perfecta para construir looks athleisure fáciles, versátiles y elevados.

Colores neutros y suaves son tendencia.

Sneakers, siluetas relajadas y actitud urbana

El éxito del athleisure también está ligado a la popularidad de los cortes cómodos, como los pantalones wide leg, camisetas boxy, sudaderas oversized, shorts deportivos y conjuntos coordinados. Este verano, estas siluetas se actualizan con una paleta más suave y cálida, pensada para crear looks frescos, funcionales y con personalidad.

La clave está en mezclar una hoodie azul pastel con shorts crema, unas sneakers neutras con joggers marrón chocolate, una camiseta amarillo mantequilla con pantalones cargo o un conjunto rosa empolvado con accesorios deportivos. Combinaciones sencillas que funcionan tanto para una jornada de ciudad como para un plan de verano.

Más que una tendencia, el athleisure refleja una nueva forma de entender la moda. La comodidad ya no está reñida con el estilo, y las prendas deportivas se han convertido en esenciales del armario urbano.

En JD, esta evolución se vive como una actitud, moverse, combinar y expresarse sin límites. Porque las reglas del estilo ya no se siguen; se reinterpretan.