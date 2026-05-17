Lourdes Montes confirma el poder del 'low cost' con la chaqueta de Zara que ya quiere medio Instagram

Lourdes Montes (42 años), siempre atenta a las tendencias y con un estilo que combina naturalidad y sofisticación, ha compartido en su última publicación de Instagram un conjunto en el que la protagonista es una chaqueta de Zara.

Una pieza tan versátil como asequible que ya está despertando interés entre sus seguidoras. La prenda, que cuesta 27,95 euros, aparece descrita en la web de la firma como "chaqueta de cuello redondo y manga corta abullonada. Cierre frontal con botones".

Un diseño minimalista, con un punto romántico gracias al volumen de las mangas, que encaja de lleno en la tendencia de chaquetas cortas y estructuradas que están dominando la temporada.

Lourdes la luce en un tono claro, perfecto para los meses de primavera y verano, y la combina con dos básicos infalibles: unos jeans rectos y unas bailarinas planas.

El resultado es un look fresco, cómodo y elegante, ideal para el día a día.

La elección de esta chaqueta no es casual. Las prendas de punto fino o tejidos ligeros con manga abullonada se han convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada.

Su silueta, que mezcla líneas clásicas con detalles actuales, permite llevarla tanto con vaqueros -como hace Lourdes- como con faldas midi, pantalones de pinzas o incluso shorts de lino. Es una pieza que funciona como comodín en cualquier armario.

La chaqueta que luce Lourdes Montes.

El cuello redondo, limpio y sin solapas, refuerza esa estética depurada que tanto gusta a la diseñadora. El cierre frontal con botones añade un toque ligeramente retro.

Los jeans aportan el punto casual, mientras que las bailarinas -otro básico que ha regresado con fuerza- completan un estilismo que podría funcionar tanto para una mañana de recados como para una comida informal o una tarde de trabajo.

No es la primera vez que Lourdes Montes convierte una prenda asequible en objeto de deseo. Su estilo, siempre equilibrado y sin estridencias, conecta con muchas mujeres que buscan inspiración realista, elegante y fácil de replicar.

Más allá de sus elecciones estilísticas en redes sociales, Lourdes Montes ha construido su propio universo estético a través de Miabril, la firma de moda flamenca y de invitada que dirige junto a su socia Rocío Terry.

Miabril ha logrado consolidarse como una de las firmas más reconocidas en el ámbito de la moda flamenca contemporánea, con colecciones que combinan tradición y modernidad.