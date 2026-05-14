Las rayas son el estampado del verano 2026: así se reinventan en vestidos coloristas y maximalistas

Hay estampados que no entienden de estaciones, pero sí de momentos. Y las rayas, inevitablemente, siempre encuentran el suyo cuando suben las temperaturas.

Basta con que llegue junio para que vuelvan a aparecer en vestidos fluidos, camisas oversize, pantalones relajados o camisetas de inspiración marinera que parecen resumir, por sí solas, la esencia del verano.

Porque si algo tiene este estampado es esa capacidad de reinventarse constantemente sin perder nunca su carácter de clásico infalible.

Esta temporada, sin embargo, las rayas se alejan de esa estética más preppy y tradicional con la que tantas veces se las relaciona.

La tendencia gira hacia versiones mucho más atrevidas, llenas de color y con un punto desenfadado que conecta directamente con la energía luminosa del verano. Y ahí es precisamente donde entra MarÀvic.

La nueva colección de MarÀvic. Cedida a EL ESPAÑOL

La firma convierte este estampado eterno en una auténtica declaración de intenciones dentro de Paradise, su nueva colección. Fiel a ese ADN colorista y reconocible que lleva tiempo definiendo sus diseños, MarÀvic apuesta ahora por combinaciones cromáticas vibrantes, mezclas inesperadas y siluetas capaces de transformar un look sencillo en uno con personalidad propia.

El resultado es una propuesta optimista, divertida y muy apetecible que parece diseñada para esos meses en los que vestirse se convierte casi en un juego.

Las rayas invaden algunas de las piezas más reconocibles de la marca, especialmente vestidos pensados para acompañar el ritmo despreocupado del verano. Desde minivestidos con mangas abullonadas -perfectos para enlazar comidas que terminan convirtiéndose en cenas o para improvisar planes al atardecer- hasta diseños largos de caída relajada que funcionan prácticamente sin esfuerzo.

Son ese tipo de prendas que solucionan un estilismo completo con muy poco más: unas sandalias planas, un bolso de rafia y la sensación de que el verano, en realidad, tampoco necesita demasiado.

La colección mantiene además esa inspiración retro con guiños franceses que ya se ha convertido en una de las grandes señas de identidad de MarÀvic.

La nueva colección de MarÀvic. Cedida a EL ESPAÑOL

Hay algo en sus siluetas que recuerda a las vacaciones pausadas, a las terrazas frente al mar y a esa elegancia despreocupada que nunca parece forzada. Los vestidos no buscan imponerse, sino acompañar. Y quizá por eso funcionan tan bien.

En un momento en el que la moda parece debatirse constantemente entre la tendencia fugaz y la búsqueda de prendas duraderas, las rayas siguen demostrando por qué sobreviven verano tras verano. No necesitan reinventarse por completo para seguir resultando deseables; basta con mirarlas desde otro lugar.

MarÀvic lo hace desde el color, el volumen y una visión maximalista que transforma un estampado clásico en algo mucho más expresivo.

Porque, al final, las mejores prendas del verano suelen compartir algo en común: son fáciles de llevar, pero consiguen hacernos sentir especiales.

Y ahí reside precisamente el éxito de esta colección. En entender que la moda veraniega no tiene por qué complicarse para resultar memorable.