Ni rojo, ni amarillo: este es el color que arrasa en los vestidos de invitada para esta temporada

A veces, elegir el color del vestido de invitada puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

El negro siempre aparece como ese recurso infalible al que todas recurrimos cuando no sabemos qué ponernos, el blanco sigue siendo terreno prohibido (y cualquier tono que pueda acercarse peligrosamente a él, también) y, temporada tras temporada, siempre hay un color que acaba coronándose como el favorito absoluto de bodas, bautizos y comuniones.

Y sí: eso significa que probablemente te lo cruces más de una vez.

Pero este año hay un tono que promete salvarnos de la saturación cromática y, además, hacerlo con muchísimo estilo. Hablamos de los colores tierra y terracota, esa gama cálida que se mueve entre el naranja tostado, el marrón especiado y ese punto rojizo difícil de definir, pero facilísimo de reconocer cuando lo ves.

No es nuevo, ni pretende serlo, pero sí tiene todo lo necesario para convertirse en el gran protagonista de las celebraciones entre mayo y octubre.

La influencer Carminho Queiroga con un look en tonos tierra. @carminhoqueiroga

¿La razón? Favorece muchísimo, transmite calidez y tiene esa sofisticación effortless que recuerda a la cerámica artesanal, los atardeceres de verano y los materiales nobles como el barro cocido o el ladrillo.

La firma de invitadas MATTUÎ Collection lo ha tenido clarísimo y ha convertido esta paleta en una de las grandes apuestas de su nueva colección. Una cápsula pensada para invitadas que buscan diseños especiales, pero fáciles de llevar.

Para las amantes de los vestidos, Palma es ese vestido elegante y atemporal al que siempre merece la pena recurrir. Su silueta estiliza visualmente y el detalle de plumas en el escote aporta textura, movimiento y ese toque inesperado que eleva todo el look.

Vestido Palma Tierra. PVP: 259 € MATTUÎ Collection

Y si la idea es apostar por algo con más presencia, Yuma tiene todos los ingredientes para triunfar esta temporada: falda larga, péplum a tono que aporta volumen, cinturón en contraste para marcar cintura y una estética muy poderosa que funciona especialmente bien con maxi brazaletes y recogidos pulidos.

Entre nuestras piezas favoritas, el conjunto Sabana, formado por un top asimétrico y pantalón de vestir a juego. Un look dos piezas con ese equilibrio perfecto entre elegancia y personalidad, ideal para quienes quieren salirse del vestido tradicional sin renunciar a ir impecables.

Si queremos algo más clásico, Bruma es probablemente una de esas opciones que funcionan por sí solas. Aunque tiene pinceladas terracotas, este diseño femenino, sofisticado y con una clara inspiración en el glamour italiano de los años 80, está diseñado con drapeado en la cintura para potenciar la silueta y pide a gritos combinarse con sandalias minimalistas y maxi accesorios dorados.