Lourdes Montes tiene el 'look' perfecto para la invitada ideal: un conjunto dos piezas en color coral

Lourdes Montes (42 años) vuelve a reafirmar su elegancia innata con un look que combina sofisticación, color y diseño made in Spain.

La creadora de estilo ha apostado por un conjunto de la firma Bimani formado por el top Carmen y la falda Miriam, dos piezas que se coordinan en un vibrante estampado coral que se convierte en el auténtico protagonista del estilismo.

Con un precio de 89 y 139 euros, respectivamente, el conjunto destacada por su capacidad para equilibrar estructura y fluidez, dos conceptos que definen a la perfección la estética de la firma.

El top Carmen, confeccionado en España, presenta un diseño de tejido Bimani con efecto twist, que aporta un punto escultórico muy favorecedor.

Lourdes Montes con un look de Bimani. Instagram

Su corte recto y largo medio lo convierten en una prenda versátil, mientras que el escote drapeado con hombro al aire añade un aire femenino y sofisticado sin perder naturalidad.

El diseño sin mangas refuerza la ligereza del top, mientras que su tejido doble evita transparencias no deseadas, garantizando así comodidad y seguridad.

Este tipo de detalles técnicos, aunque discretos, son clave para elevar la calidad percibida de la prenda y hacerla apta tanto para eventos de día como para ocasiones más especiales.

Por su parte, la falda Miriam completa el conjunto con una propuesta igualmente cuidada. Confeccionada en gasa estampada, presenta un corte evasé de tiro alto que estiliza la figura y aporta movimiento en cada paso.

Su largo midi la convierte en una opción elegante y atemporal, ideal para eventos primaverales o celebraciones al aire libre.

Lourdes Montes con un look de Bimani. Bimani

Uno de los detalles más interesantes de la falda es su corte asimétrico en el lateral, que introduce dinamismo al diseño y rompe con la simetría tradicional, aportando modernidad al conjunto.

Además, cuenta con forro interior y cierre de cremallera en la espalda, lo que garantiza un ajuste cómodo y un acabado limpio.

Lourdes Montes apuesta así por un look que combina armonía cromática y diseño cuidado, donde el estampado coral vibrante aporta luz y frescura.

Este tipo de tonalidades se posicionan como una de las grandes tendencias de la temporada, especialmente en eventos de día, donde los colores vivos ganan protagonismo.

En definitiva, el conjunto de Bimani que luce Lourdes Montes es un ejemplo perfecto de cómo la moda española puede combinar elegancia, diseño y versatilidad.

Un look pensado para destacar con sutileza, donde cada pieza tiene su propio protagonismo sin romper la armonía del conjunto.