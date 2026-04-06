María Pombo apuesta por el jersey amarillo mantequilla de Mango de 29,99 euros que arrasa esta primavera

María Pombo (31 años) vuelve a demostrar que los básicos bien elegidos pueden convertirse en los grandes protagonistas del armario de entretiempo.

Durante la celebración del Sábado Santo, la influencer compartió un plan familiar al aire libre, disfrutando de una barbacoa en un ambiente relajado y primaveral.

Para la ocasión, apostó por un jersey de Mango en tono amarillo mantequilla, una de las tonalidades más en tendencia de la temporada, que aporta luz y frescura a cualquier estilismo.

La prenda, con un precio de 29,99 euros, destaca por su sencillez aparente y su capacidad para elevar un look casual sin esfuerzo.

María Pombo con un jersey de lino de Mango. Instagram

Está confeccionada en 100% algodón, lo que garantiza suavidad, transpirabilidad y comodidad, especialmente en días de temperaturas suaves, donde las capas ligeras se convierten en imprescindibles.

Su tejido de punto fino con calados añade textura y un toque delicado que lo diferencia de los jerseys más básicos, aportando un aire cuidado sin resultar recargado.

El diseño presenta un corte recto, favorecedor y fácil de combinar, que se adapta a distintos tipos de cuerpo y estilos.

El cuello polo introduce un guiño clásico que aporta estructura al conjunto, mientras que el cierre delantero con tres botones permite jugar con el escote, adaptándolo según el look o la ocasión.

Las mangas cortas lo convierten en una pieza ideal para primavera, perfecta para esos días en los que el clima invita a prescindir de abrigos pero aún se agradece una prenda ligera.

María Pombo lo combinó con un estilismo relajado, acorde con el plan familiar, demostrando que este tipo de prendas son clave para construir looks cómodos sin perder el estilo.

Jersey punto calado cuello polo. Mango

El tono amarillo mantequilla, suave y favorecedor, se posiciona como uno de los colores estrella de la temporada, capaz de iluminar el rostro y aportar un toque optimista al outfit.

Este jersey de Mango encaja a la perfección en un armario versátil, ya que puede combinarse fácilmente con jeans, faldas o pantalones de lino, adaptándose tanto a planes informales como a estilismos más cuidados.

Su diseño atemporal y su precio accesible lo convierten en una opción ideal para quienes buscan renovar sus básicos de primavera.

En definitiva, el jersey amarillo de Mango que luce María Pombo es la prueba de que la moda más sencilla puede ser también la más efectiva.

Una prenda cómoda, fresca y versátil que confirma que, en muchas ocasiones, el verdadero estilo reside en saber elegir bien los básicos.