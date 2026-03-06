Una 'biker' de lujo con espíritu 'vintage': así es la nueva chaqueta de Alice Campello

En la víspera de su 30 cumpleaños, que tuvo lugar este pasado jueves, 5 de marzo, Alice Campello posó desde Milán con un look de 10 que sirve de inspiración para la temporada de entretiempo.

Un outfit sencillo de vaqueros pitillo, jersey básico en color marrón y , al que la italiana sumó una espectacular chaqueta de cuero que se ha convertido en la protagonista del estilismo.

Una biker que no solo encaja con todas las tendencias del momento. Es una de esas prendas que no pasa de moda y se convierte en una pieza de fondo de armario.

Se trata de la 'Samantha Distressed Leather Biker Jacket', de la firma británica Ducie London. Está confeccionada en cuero y tiene un tratamiento distressed que le da un acabado ligeramente envejecido, que se aprecia en las mangas y los bordes. El corte es holgado, con hombro caído y largo a la cadera baja, pensado para crear silueta oversize.

El diseño mantiene los códigos del biker clásico: solapas amplias con detalles metálicos, cierre cruzado con cremallera y bolsillos laterales con cremalleras visibles.

A ello se suma un cinturón doble con hebillas en el bajo que estructura la prenda y permite ceñirla o dejarla más suelta, según el efecto que se busque.

La elección del marrón, en lugar del negro típico, no solo tiene que ver con el auge del marrón chocolate en la industria de la moda. Es un tono que suaviza el mensaje rockero y lo lleva a un terreno más cálido y fácil de integrar en looks de día.

Es una chaqueta concebida para durar años y ganar aún más carácter con el uso, siguiendo la línea de Ducie London, que suele apostar por prendas de piel atemporales. Está disponible desde la talla XXS hasta la L y tiene un precio de 997,95 euros.

Bajo la biker, Alice Campello ha llevado un jersey de punto fino en tono topo, uno o dos tonos más claro que la chaqueta, creando así un degradado cromático.

Cómo replicar el 'look'

Para recrear este estilismo sin perder su esencia, lo fundamental es apostar por una chaqueta de piel de corte amplio, preferiblemente en marrón envejecido o cognac, con solapas grandes y cinturón.

Aunque la Samantha de Ducie se sitúa en el segmento de lujo, su patrón oversize y su acabado lavado ya han inspirado versiones en cadenas y firmas contemporáneas.

Sobre Ducie

Fundada en 2004, Ducie ha crecido y evolucionado hasta convertirse en una marca de renombre internacional que combina diseño contemporáneo con elegancia atemporal.

Combina a la perfección formas clásicas con un estilo urbano acentuado con toques de color, inspirado en Barbados, el lugar natal de la madre de la diseñadora.