Isabelle Junot presume de embarazo con uno de sus vestidos 'vintage' preferidos: es de la firma de Inés Domecq

Isabelle Junot (34 años) se encuentra a escasas semanas de dar a luz a su segundo hijo junto a Álvaro Falcó (42). La marquesa de Cubas, sin embargo, continúa fiel a su rutina y compromisos con total normalidad.

Recientemente, la empresaria ha acudido a un evento junto a su marido, tal y como ha revelado en su propio perfil de Instagram.

"Aquí toda discreta", ha escrito Junot en un post de su red social. Sus palabras hacen referencia al look por el que se ha decantado para su jornada nocturna.

La hija del recién fallecido Philippe Junot ha lucido el vestido Alma, uno de los modelos más aclamados en la historia de The IQ Collection, la firma que lidera Inés Domecq (43) desde hace varios años.

Se trata de un vestido largo ajustado estampado con fruncido en el lateral izquierdo con cuello alto y mangas largas. Cuenta con cierre en la espalda, donde se encuentra una cremallera invisible.

Al igual que el resto de las prendas de la firma, ha sido diseñado y fabricado en su totalidad en España.

Desafortunadamente, el fabuloso vestido que ha lucido Isabelle Junot es vintage y no está ya disponible en la página web de The IQ Collection.

En su momento, tenía un precio de 155 euros. Ahora, sin embargo, hay usuarias de la plataforma de segunda mano Vinted que lo venden por más de 200.

Sólo hace falta abrir el baúl de los recuerdos para afirmar que el vestido Alma tiene un componente de lo más emotivo para Isabelle. Y es que se trata de un vestido que ella misma ya lució en 2023 antes de dar a luz a Philippa, su primera hija.

"Aquí muy discreta", escribió en abril de aquel año la aristócrata en una publicación que se llenó inmediatamente de mensajes preguntando por la referencia del vestido.

Así, podría afirmarse que se trata de una prenda de ropa cómoda a la par que sofisticada, pues no es casualidad que Junot haya recurrido a ella en sus dos embarazos.

Sobre la firma

The IQ Collection es una firma española de moda femenina creada en 2020 por Inés Domecq y Virginia Pozo, centrada en prendas atemporales, elegantes y de alta calidad diseñadas y producidas en España.

Su propuesta se dirige a una mujer moderna que valora la tradición, con diseños muy reconocibles por sus cortes estructurados, volúmenes especiales y una paleta de colores sobria pero sofisticada