La chaqueta retro de Victoria Federica que ha conquistado a Juan Avellaneda y solo está disponible en tiendas 'vintage'

Victoria Federica (25 años) ha vuelto a demostrar que domina el lenguaje de la moda urbana. Se ha decantado por un look sporty, en el que una chaqueta de Adidas se convierte en la prenda central del outfit. La pieza, además, es objeto de deseo entre los cazadores de tesoros vintage.

"Necesito esa pieza de Adidas rollo mandarín", le ha escrito Juan Avellaneda (44) en la publicación en la que Victoria Federica muestra los detalles del outfit.

Se trata de una prenda roja, con las clásicas tres bandas de la marca en las mangas y un aire claramente retro.

A día de hoy se puede comprar en tiendas de segunda mano, plataformas de reventa y espacios especializados en moda vintage, lo que la convierte en un auténtico tesoro para coleccionista. En algunas páginas, supera los 400 euros.

La silueta amplia de la prenda, ligeramente oversize, juega a su favor al momento de construir un look relajado, como el que precisamente ha elegido la nieta de los Eméritos. Victoria Federica deja la chaqueta desabrochada para que se intuya el interior: un top básico en color marrón.

En la parte inferior, la royal ha optado por unos pantalones amplios, de corte relajado, que refuerzan la estética casual del conjunto. El tono arena de los vaqueros aporta calidez y encaja a la perfección con la gama cromática del look, evitando contrastes. Lo completa con un cinturón ancho en marrón chocolate, el color que viene pisando con fuerza desde hace varias temporadas.

Los zapatos ponen el broche perfecto al look porque introducen un toque de estampado, aunque sin competir con la chaqueta Adidas, que es la prenda protagonista del look.

Victoria Federica ha elegido el modelo Samba x Wales Bonner, uno de los diseños más destacados entre las sneakers de la marca.

Rompiendo con los diseños deportivos, la joven influencer ha rematado el estilismo con un bolso de Chanel. En cuanto a los complementos, también tienen protagonismo sus gafas.

Dependiendo del momento, Victoria Federica ha alternado entre unas gafas de sol pequeñas y ovaladas, que encajan con la tendencia actual, y unas gafas graduadas de carey, firmadas por Ray-Ban.

Un estilismo que no solo ha conquistado a Juan Avellaneda, sino a muchos de los seguidores de la royal. "Me encanta", "con clase y estilo", "qué lindo le queda todo" o "me encanta el look" son algunos de los comentarios que ha recibido Victoria Federica.