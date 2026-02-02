De Instagram a la calle: la gabardina de María García de Jaime ya es objeto de deseo: es de su firma y está rebajada

Una reciente publicación de la influencer, María García de Jaime (29 años) ha vuelto a poner el foco en una prenda que resume como pocas el concepto de "fondo de armario" contemporáneo.

Se trata de la gabardina Hoop, de la firma española Hymba. En sus redes sociales, la prescriptora de estilo aparece con este diseño azul marino, de líneas limpias y silueta alargada, que combina funcionalidad técnica y estética urbana.

La pieza encaja de lleno en la tendencia de abrigos ligeros y versátiles que buscan acompañar a la mujer en su día a día, del colegio de los niños a una reunión de trabajo o a una cena informal.

María García de Jaime, en una imagen de sus redes sociales. @mariagdejaime

Una gabardina con capucha desmontable

La prenda que ha cautivado a sus seguidores es una gabardina larga azul confeccionada en tejido técnico repelente al agua, pensada para afrontar lluvias ligeras y cambios de tiempo sin renunciar a la elegancia.

El diseño incorpora capucha desmontable, un detalle clave para adaptarse a distintos contextos: con capucha para un look más casual y práctico, sin ella para un acabado más pulido.

"La capucha se puede quitar, el color, la parte de atrás es... y el detalle de los puños : amo", destaca la influencer en sus redes sociales.

La prenda se ajusta mediante una lazada a la cintura, lo que permite ceñir la silueta y estilizar la figura, en contraste con los tradicionales rectos trench. En la parte trasera, unos botones permiten abrir la gabardina y darle más vuelo, aportando movimiento y comodidad en la pisada.

La marca destaca que el modelo está diseñado en España y confeccionado en un tejido técnico de gabardina 100% poliamida, un material ligero, resistente y de secado rápido.

Frente a los trencas clásicos de algodón, esta composición ofrece mejor comportamiento bajo la lluvia y menor peso, algo especialmente valorado para quienes pasan muchas horas fuera de casa.

El corte largo, por su parte, aporta protección adicional y refuerza la sensación de prenda estructurada, capaz de elevar un conjunto básico de vaqueros y camiseta o de rematar un look de oficina.

Gabardina 'Hoop', de la firma española Hymba. Hymba.

Precio rebajado

En lo que respecta a su precio, cabe destacar un dato importante: la gabardina está rebajada. Su precio habitual es de 199,95 euros, aunque actualmente se ofrece por 119,97 euros.

Un descuento que la acerca a un público más amplio sin renunciar a su posicionamiento como prenda de calidad. El descuento la convierte en una opción competitiva frente a otras propuestas de firmas internacionales, especialmente si se tiene en cuenta su diseño hecho en España y su carácter atemporal.

Hymba, la firma detrás de este diseño, fue fundada por la propia María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo. Ambos lanzaron la firma a finales de 2021 como un proyecto propio de moda made in Spain con producciones limitadas y un fuerte apoyo en sus comunidades en redes sociales.

A lo largo de los últimos años se ha ido abriendo hueco en el panorama de la moda española con una propuesta centrada en prendas prácticas, femeninas y con un punto cómodo.

La aparición de la gabardina Hoop en el vestidor digital de García de Jaime refuerza la estrategia de la marca: diseños funcionales, pensados para el ritmo diario, respaldados por prescriptoras con una comunidad fiel. Todo ello en un momento en que las consumidoras exigen más a sus prendas: durabilidad, comodidad, estética y buena relación calidad-precio.