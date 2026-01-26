Aitana tiene la cazadora de cuero negra que las estilistas recomiendan para ir femenina y con un punto rockero

Aitana, en un evento de Air Europa, en Madrid, el 23 de enero de 2026. GTRES

Aitana (26) ha vuelto a demostrar que domina a la perfección el arte de elevar un look sencillo con una sola prenda estrella. En su más reciente acto público, su visita a Fitur, en Madrid, acudió al stand de Air Europa con motivo del nombramiento de uno de los aviones de la flota española con su nombre.

Allí se ha dejado ver con una cazadora de cuero negra que cumple todos los requisitos de las estilistas para ir femenina, pero con un innegable giro rockero.

El punto de partida de su estilismo es un vestido negro de largo midi y corte ceñido, que refleja a la perfección la evolución estilística que la cantante está mostrando en esta nueva etapa.

Aitana, con una chaqueta de la firma Marine Serre, en su último acto en Madrid, el 23 de enero de 2026. GTRES

Diseño de Marine Serre

Sencillo, sin artificios y con ese efecto silueta definida que funciona igual de bien de día que de noche, su chaqueta se convierte en una de esas prendas atemporales que trascienden las tendencias pasajeras.

Ataviada de riguroso negro, la prenda que ha cautivado todas las miradas lleva la firma de la diseñadora francesa Marine Serre, una diseñadora que se ha ganado un lugar privilegiado en los vestidores de artistas, influencers y insiders nacionales por su capacidad para crear prendas con carácter y personalidad, sin renunciar a la elegancia del diseño.

De silueta depurada y hombro estructurado, la artista la combina su 'chupa' con básicos de armario: una sencilla falda tubo y unas botas de tacón altas. Todo ello completa un estilismo que funciona igual de bien en el día que en la noche.

La chaqueta de cuero que luce Aitana Ocaña es de Marine Serre. Farftech.

Disponible en Farfetch

La prenda de Aitana es la chaqueta Moon de piel, disponible en Farfetch. Está confeccionada en cuero negro de alta calidad y con un patrón ligeramente entallado que estiliza la figura sin perder actitud.

Detalles como las solapas marcadas, los cierres metálicos y el acabado pulido justifican su posición en la franja del lujo. Tiene un precio de 2.500 euros, lo que la sitúa en la categoría de inversión a largo plazo dentro del armario.

Para las expertas en moda, esta cazadora representa el equilibrio perfecto entre atemporalidad y tendencia: el negro y el cuero aseguran que nunca pase de moda, mientras que el corte actual y los guiños rock convierten cualquier estilismo en algo más especial.

No es solo una chaqueta de entretiempo, sino una pieza de esas que se heredan, capaz de acompañar a Aitana, si lo desea, de los conciertos a las salidas nocturnas sin perder un ápice de estilo.