La última 'joya' de Violeta Mangriñán: un bolso vintage de Chanel en amarillo mantequilla

Violeta Mangriñán (31 años) vuelve a situarse en el centro de la conversación fashion con una nueva elección de estilo que no ha pasado desapercibida.

La influencer y creadora de contenido ha compartido recientemente en sus redes sociales la que ya se perfila como una de las piezas más especiales de su armario: un bolso vintage de Chanel en tono amarillo mantequilla. Una apuesta sofisticada que combina lujo, tendencia y espíritu coleccionista.

El accesorio, protagonista absoluto de sus últimas publicaciones, pertenece a la selección de Eye Luxury Collection, una tienda online especializada en bolsos y accesorios auténticos de Chanel.

La plataforma se ha consolidado como un referente para amantes del lujo moderno y coleccionistas, gracias a una cuidada curaduría de piezas icónicas, tanto contemporáneas como vintage, seleccionadas por su calidad y su valor a largo plazo.

Un Chanel de segunda mano

El bolso elegido por Mangriñán destaca por su color, un amarillo mantequilla. Una tonalidad suave y elegante que se alinea con una de las grandes tendencias cromáticas de la temporada.

Lejos de los tonos clásicos como el negro o el beige, este color aporta frescura y luminosidad, convirtiendo el diseño en una pieza versátil capaz de elevar desde un look casual hasta un estilismo más sofisticado.

"Cada vez más y más fan de comprar piezas de segunda mano", ha confesado Violeta Mangriñán a través de sus redes sociales.

Eye Luxury Collection ofrece en su catálogo una amplia variedad de modelos emblemáticos de la maison francesa. Entre ellos se encuentran los icónicos bolsos clásicos con solapa de Chanel, disponibles en tamaños mini, pequeño, mediano, jumbo y maxi, así como diseños contemporáneos como Chanel 22 y Chanel 25.

A esta selección se suman los atemporales bolsos Boy, los elegantes estilos de cartera con cadena, además de bolsos tote, piezas de moda y pasarela, y una exclusiva colección de bolsos vintage de Chanel.

Violeta Mangriñán ha mostrado en sus redes sociales las imágenes de su nuevo bolso. @violeta

Piezas con historia

Uno de los grandes valores diferenciales de la tienda es su proceso de selección: todas las piezas son rigurosamente autenticadas, revisadas y actualizadas de forma constante, garantizando tanto su autenticidad como su potencial de revalorización.

Este enfoque convierte a Eye Luxury Collection en una opción atractiva no solo para quienes buscan una pieza de lujo, sino también para quienes conciben la moda como una inversión.

La elección de Violeta Mangriñán refuerza una tendencia cada vez más presente entre influencers y prescriptoras de estilo: la apuesta por el lujo vintage frente al consumo inmediato. Piezas con historia, carácter y exclusividad que aportan un valor añadido al armario y que, además, conectan con una visión más consciente y duradera de la moda.

Con este bolso amarillo mantequilla de Chanel, Mangriñán demuestra su capacidad para convertir un accesorio en protagonista. Con su gesto pone el foco en el auge del mercado vintage de lujo, una de las grandes apuestas del momento.