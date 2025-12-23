El viaje del oso de TOUS: de la chispa creativa al brillo en un escaparate

Hay símbolos capaces de viajar más lejos que cualquier campaña de publicidad y que calan más hondo que cualquier tendencia. Y el oso de TOUS, una de las siluetas más reconocibles de la moda española, es uno de ellos.
Sin embargo, antes de brillar en el escaparate, este icono -que en 2025 celebra su 40 aniversario- emprende un singular viaje. Comienza con una idea, continúa sobre el papel y se transforma en las manos de un artesano con el objetivo de encontrar un nuevo dueño.
I. Donde nace una idea
En el estudio de diseño de la sede de Manresa, los bocetos, muestras de metal, gemas y prototipos acaparan las mesas y hasta las paredes. Es aquí donde el oso renace una y otra vez. “Cuando tienes algo tan potente como un icono, tienes la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo, pero también de seguir actualizándolo”, explica Israel L. Roca, director de Diseño de TOUS.
Cada temporada comienza con el análisis de tendencias, temáticas, técnicas, nuevas proporciones y materiales, y un viaje al archivo donde se encuentran algunas piezas históricas e inéditas.
El equipo empieza a hacer sus primeros bocetos y refuerza este trabajo con modelos 3D para probar volúmenes y “entender cómo funciona la pieza en tres dimensiones”, aclara Roca.
Siempre con la misma pregunta en mente: ¿Cómo hacer evolucionar un icono sin que deje de ser reconocible? “Lo que siempre buscamos es un punto de vista que sorprenda al consumidor. Son muchos años trabajando una serie de códigos y la clave está en mantenerlos relevantes para que sigan generando deseo y sorpresa”, revela el diseñador.
En cada nueva colección, “el oso tiene un peso muy importante. Siempre nos gusta cuidarlo y darle su sitio”. En estos 40 años, el oso ha tenido innumerables versiones -40 solo en 2025-, pero su esencia se mantiene intacta: “Ternura con una capa valiente”.
En este espacio la joya comienza a existir, pero aún tendrá que pasar por las manos de los artesanos que harán realidad cada boceto.
II. Donde la idea se hace realidad
A pocos metros del estudio de diseño, en el taller de joyería de TOUS, el sonido es otro. Aquí ya no reina el silencio, sino el ritmo metódico del trabajo manual: el roce de una lima, la llama de un soplete, el zumbido de una pulidora.
Vanesa García, joyera de TOUS con 25 años en la firma, describe su trabajo en el taller: “Cuando llega un boceto tratamos de hacer la pieza realidad. Hay algunas que salen a la primera y otras podemos repetirlas y repetirlas hasta que esté perfecta para ponerla a la venta”.
Aunque “el papel todo lo sostiene, pero también tenemos que intentar que la pieza sea cómoda, que quede bonita, que no haga daño a la hora de ponértela y que te sientas bien con ella”, añade la joyera.
Por las manos de Vanesa han pasado incontables osos, pero afirma que trabajar con este diseño siempre es un orgullo: “Forma parte de nuestra historia y es lo que nos conecta con lo que somos. Después de tanto tiempo, siempre nos sorprende. Cada vez que hay un nuevo diseño de un oso tenemos la misma reacción: ‘¡Ay, qué mono!’”.
Cada prototipo se revisa minuciosamente y, una vez obtiene el visto bueno, comienza la producción en serie. TOUS fabrica tanto en su sede de Manresa como en su fábrica de Sabadell (inaugurada en 2014) y, pese al uso de maquinaria y procesos semiautomáticos para la fabricación a gran escala, cada pieza se termina a mano.
III. Del taller al mundo: “Queremos que pase de generación en generación”
El viaje del oso de TOUS se acerca a su fin en las tiendas. “Todo cobra sentido aquí, porque es donde el cliente puede verlo in situ y podemos enseñarles todas las opciones que tenemos”, declara Beatriz Zhou, store manager de la tienda TOUS en Passeig de Gràcia 99.
El diseño del oso es siempre uno de los más vendidos. Para Zhou, se debe a que “al final es un icono que a todo el mundo le gusta y el cliente quiere ver las novedades”.
Cuando acuden a una tienda TOUS, muchos clientes no van solamente a comprar una joya, sino un recuerdo. “En el mundo de la joyería siempre hay una historia detrás y siempre son historias bonitas, motivos de celebración”, asegura la store manager. Detrás de cada elección hay un relato diferente: un cumpleaños, un agradecimiento o un autorregalo.
Además, en la propia tienda se ofrece un servicio posventa -reparación, restauración y personalización- para que la joya continúe su ciclo vital. “La historia del oso no acaba cuando lo compramos, nosotros lo que queremos es que pase de generación en generación”, resume Zhou.
El oso de TOUS, que nació del destello creativo de Rosa Oriol, nada menos que en 1985, es un trotamundos que ha resistido con creces el paso del tiempo. En estas cuatro décadas ha pasado por miles de manos y de vidas, recordándonos que hay objetos que están hechos para durar.