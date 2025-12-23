El viaje del oso de TOUS: de la chispa creativa al brillo en un escaparate

I. Donde nace una idea

En el estudio de diseño de la sede de Manresa, los bocetos, muestras de metal, gemas y prototipos acaparan las mesas y hasta las paredes. Es aquí donde el oso renace una y otra vez. “Cuando tienes algo tan potente como un icono, tienes la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo, pero también de seguir actualizándolo”, explica Israel L. Roca, director de Diseño de TOUS.

Cada temporada comienza con el análisis de tendencias, temáticas, técnicas, nuevas proporciones y materiales, y un viaje al archivo donde se encuentran algunas piezas históricas e inéditas.

El equipo empieza a hacer sus primeros bocetos y refuerza este trabajo con modelos 3D para probar volúmenes y “entender cómo funciona la pieza en tres dimensiones”, aclara Roca.

Siempre con la misma pregunta en mente: ¿Cómo hacer evolucionar un icono sin que deje de ser reconocible? “Lo que siempre buscamos es un punto de vista que sorprenda al consumidor. Son muchos años trabajando una serie de códigos y la clave está en mantenerlos relevantes para que sigan generando deseo y sorpresa”, revela el diseñador.

En cada nueva colección, “el oso tiene un peso muy importante. Siempre nos gusta cuidarlo y darle su sitio”. En estos 40 años, el oso ha tenido innumerables versiones -40 solo en 2025-, pero su esencia se mantiene intacta: “Ternura con una capa valiente”.

En este espacio la joya comienza a existir, pero aún tendrá que pasar por las manos de los artesanos que harán realidad cada boceto.