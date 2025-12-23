Amelia Bono encuentra en una firma italiana su abrigo favorito para el invierno: disponible por casi 700 euros en varios colores

Amelia Bono, en una imagen publicada en su perfil de Instagram

Este pasado domingo, 21 de diciembre, comenzó oficialmente el invierno. Aunque cierto es que nuestro país lleva semanas afrontando bajas temperaturas.

Así, es fundamental hacerse con prendas de ropa que ayuden a resistir el frío. El papel de las influencers, en esta línea, es importantísima, pues numerosas personas se inspiran en las piezas que ellas comparten.

Amelia Bono (44 años) ha sumado recientemente un abrigo nuevo a su armario, tal y como ha confesado recientemente en un story de Instagram.

La empresaria ha encontrado el modelo en la firma italiana Amorak. Se trata de un modelo tipo parka que combina practicidad urbana y lujo discreto en una silueta versátil y contemporánea.

El tejido exterior es una mezcla de algodón impermeable, una de sus características más destacadas. Así, es resistente a la lluvia y transpirable. Un modelo perfecto para el uso diario en cualquier época del año.

El interior del abrigo que ha lucido Amelia también es cuanto menos reseñable. El forro de piel de coyote real garantiza calidez y carácter.

La pieza de ropa, cabe remarcar, es totalmente desmontable y se transforma en un chaleco independiente. También se puede usar por separado, ofreciendo máxima libertad y transformabilidad.

En el caso de Bono, la parka ha sido un regalo con motivo de su colaboración con la firma. Todas aquellas que quieran hacerse con el mismo modelo que ella ha lucido tendrán que desembolsar los 677 euros que cuesta.

Eso sí, la variedad de tallas y colores es cuanto menos llamativa. Y es que el mismo abrigo está disponible en verde, gris y marrón chocolate. En cuanto al tallaje, oscila de la XS a la 2XL.

Consciente de que el foco del look reside en el abrigo, Amelia lo ha combinado con prendas sencillas. En esta línea, ha optado por un jersey ajustado en marrón chocolate. Una combinación que ha pisado fuerte esta temporada pasada.

El toque final lo han aportado los pantalones. Bono ha escogido un modelo de la firma Maje, muy codiciada entre las famosas.

Se trata de un vaquero en tono medio y corte ancho. Su punto fuerte es el adornado con perlas, que lo convierte en una prenda muy distinta a cualquier otra que se le pueda asemejar.

El modelo está disponible en la página web de Maje y tiene un precio de 255 euros, aunque escasas son las tallas que quedan al cierre de este artículo.