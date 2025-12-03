Suma a un traje de color camel este reloj y te convertirás en el mejor vestido de esta Navidad: palabra de David Beckham

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado. A escasas tres semanas de dar por iniciada esta época del año, son muchas las mujeres que se encuentran ya en plena búsqueda de su estilismo favorito para los eventos característicos de estas festividades.

También son muchos los hombres que ya están buscando atuendos con los que acudir a este tipo de compromisos familiares. David Beckham (50 años), en esta línea ha compartido una idea de estilismo ideal que servirá de inspiración a todos sus seguidores.

Unos días atrás, el marido de Victoria Beckham (51) se desplazó hasta Qatar para asistir a un circuito de Fórmula 1. Desde allí, sacó a la luz un traje en color camel de la firma Hugo Boss.

Nadie puede negar a estas alturas de la película que David es objetivamente uno de los hombres más elegantes de todo el planeta y aporta su estilo personal a cada look. Así lo ha hecho también con este outfit.

El exfutbolista ha combinado su clásico traje en color camel con una camiseta tipo polo en blanco. Una prenda que ha dejado al descubierto sus notorios tatuajes entre cuello y pecho.

El conjunto forma parte de la colección de Hugo Boss, firma con la que Beckham colabora desde hace varios años. En su web se presenta como uno de los trajes más aclamados por los hombres y tiene un precio aproximado de 500 euros.

Si bien el dos piezas ha sido un acierto rotundo por parte del británico, lo cierto es que hay un accesorio del estilismo de David Beckham que ha brillado tanto como él.

Se trata del reloj que ha lucido. Y es que el exdeportista ha optado por un modelo de la prestigiosa firma Tudor. En concreto, se ha decantado por el Tudor 1926 que destaca por el brazalete metálico de tres eslabones y la esfera clara que presenta.

El lujo que envuelve el reloj de David va ligado a un alto desembolso económico. De hecho, el complemento tiene un precio cercano a los 3.000 euros.

Sobre la firma

Tudor es una firma suiza de relojería fundada en 1926 por Hans Wilsdorf, el mismo creador de Rolex, con la idea de ofrecer relojes que combinaran la fiabilidad y robustez propias de la tradición suiza con un precio más accesible.

A lo largo de su historia, Tudor se ha distinguido por sus diseños funcionales y su espíritu aventurero, reflejado en colecciones icónicas como Black Bay, Pelagos y 1926, que rinden homenaje a la relojería clásica y al legado de la marca en el mundo del buceo y la exploración