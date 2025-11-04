El marrón chocolate es uno de los colores estrella de la temporada: las botas de Lidia Bedman que lo demuestran

"Lidia Bedman lleva mucho tiempo siendo creadora de contenido". Así respondía Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency y experta en imagen y reputación, a EL ESPAÑOL el pasado mes de julio.

Según aseveró entonces la profesional a este portal, la mujer de Santiago Abascal (49) es una de las influencers más destacadas del panorama nacional. Sus redes -especialmente su perfil de Instagram- son la férrea prueba de ello.

Atesora cerca de 300.000 seguidores en la plataforma social y buena parte de los posts que dedica a la moda cuentan con numerosos likes, lo que demuestra que sirve de inspiración para la mayor parte de las personas que respaldan su contenido.

Al hilo de esto, no resulta extraño que Lidia saque a relucir en sus redes consejos de moda así como prendas que se convierten en un imprescindible de su armario. Consciente de su impacto, Bedman ha compartido una inspiración de look al más puro estilo Pinterest.

Lidia Bedman, en un 'story' de Instagram.

El marrón chocolate es el protagonista absoluto del outfit que sacado a la luz la influencer en un story de Instagram. Entre las prendas que ha compartido, se encuentran una cazadora de ante, un jersey de cuello alto y unos pantalones de pana. Aunque ha sido el calzado lo que más ha llamado la atención de sus seguidoras.

Lidia Bedman ha escogido unas botas altas con corte de piel y apertura lateral con cremallera de la firma española Porronet, con la que ha colaborado recientemente, tal y como ella misma ha compartido en su perfil de Instagram.

El modelo destaca, entre otros aspectos, por su plantilla y forro de microfibra con acabado confort. Además, presenta una suela antideslizante y flexible, acompañada de un tacón de cerca de cuatro centímetros.

Las botas han sido fabricadas en su totalidad en España. Así, Lidia ha vuelto a confirmar su fuerte compromiso con la moda made in Spain, pues no es la primera vez que la influencer viste piezas de marcas patrias.

Cierto es que el precio no es accesible para todo el mundo. Y es que están disponibles por 119,95 euros. No obstante, Porronet ofrece la posibilidad de pagarlas hasta en tres plazos.

Sobre la firma

Porronet es una marca española de calzado femenino con sede en Elche, conocida por fabricar zapatos, sandalias y botas combinando tradición artesanal, comodidad y diseño mediterráneo.

Desde su fundación en 1959, la marca se ha destacado por su calidad, utilizando materiales de alta calidad como piel de vaquetilla y manteniendo el proceso de fabricación en España.