Ni marrón chocolate ni azul eléctrico: Vicky Martín Berrocal ha dado con el color ideal para un vestido esta temporada

Vicky Martín Berrocal (52 años) ha disfrutado de una semana en México, tal y como ella misma ha compartido en sus redes sociales. Así, ha sacado a la luz algunos de sus momentos más destacados del viaje.

Restaurantes de lujo y paisajes de ensueño han compuesto la mayor parte de las fotografías que la onubense ha sacado a relucir en su perfil de Instagram. No obstante, una vez más han sido sus estilismos los que han copado el más absoluto foco.

Vicky ha confiado en un modelo de la nueva colección de su firma de ropa, Victoria Colección. Un vestido de punto con manga larga y escote bardot cuyos cortes se encuentran con un nudo atado en el cuerpo.

Uno de los aspectos más llamativos del vestido es su color. Y es que el verde mostaza que presenta hace de este modelo una pieza de lo más sofisticada y elegante. Así, se presenta como una opción ideal para lucir de cara a los eventos más destacados de este otoño.

Toda aquella persona que desee lucir el mismo modelo que ha escogido la diseñadora onubense durante su semana en México podrá hacerlo a través de la página web de Victoria Colección. Desde la talla 36 hasta la 42 y por un precio de 125 euros se encuentra el vestido Rigel Mostaza.

Suma a un vestido una blazer negra y acertarás. Así lo ha demostrado Vicky en uno de sus últimos posts de Instagram. En su caso, ha optado por un modelo entallado con hombreras. Aunque no ha desvelado en qué firma ha confiado, lo cierto es que se trata de una pieza que se puede encontrar en numerosas tiendas de ropa a día de hoy.

Vestido Rigel Mostaza de Victoria Colección.

La exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) se ha decantado por una americana ajustada. Sin embargo, un modelo oversize habría sido también un absoluto acierto para este estilismo.

El toque final del look lo ha aportado el complemento que ha lucido la andaluza. Vicky, así, ha combinado su llamativo vestido verde mostaza con un bolso tipo clutch de piel en negro.

Sobre la firma

Victoria es una marca de novia, invitada y madrina #madeinspain. Nacida en Sevilla en 2016 de la mano de Vicky Martín Berrocal, está pensada para una mujer que valora la calidad de los tejidos, el diseño y la confección hecha en España.

Victoria se nutre de la personalidad de su fundadora, Vicky Martín Berrocal, y define a través de esta los valores, misión y visión de la marca.