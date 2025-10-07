Ana Cristina Portillo demuestra que los accesorios pueden dar un giro de 180 grados a un 'look' con este bolso tipo 'shopper'

Ana Cristina Portillo (31 años) ha disfrutado de unos días de renombre en Asturias. La diseñadora se ha desplazado concretamente hasta la localidad de Gijón. Allí, ha lucido unos estilismos que no han sido pasados por alto.

La llegada del otoño hace que muchas innoven en sus propuestas de cara a la nueva temporada. Precisamente es ahora cuando la labor de influencers como Portillo cobra especial importancia, pues sus perfiles de Instagram se convierten en el espacio al que las más jóvenes recurren a la hora de vestir.

Aunque inmersa en sus vacaciones al norte del país, Ana Cristina no ha querido dejar pasar por alto la oportunidad de compartir los detalles de los looks por los que se ha decantado. No obstante, ha habido uno que ha llamado especialmente la atención.

La hija de Bertín Osborne (70) ha sacado a la luz en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías enfundada en un estilismo de categoría. Un atuendo que destaca principalmente por su comodidad y en el que los detalles han estado especialmente cuidados.

La prenda fundamental del outfit de Portillo ha sido un pantalón de rayas azules y blancas. Una pieza que se ha convertido en un auténtico must a lo largo de estos últimos años. Destaca, principalmente, por el grosor de las líneas así como el llamativo tono que presenta. Además, es destacable mencionar su tiro alto y caída tipo straigh.

El pantalón que ha escogido Ana Cristina ya habla por sí solo. No hace falta añadirle complementos llamativos. De ahí que la empresaria y diseñadora haya combinado la prenda de ropa con una camisa básica blanca tipo oversize. Un must en el armario de todas sea cual sea la temporada.

Siguiendo por esta línea, la hija de la malograda Sandra Domecq ha tenido muy en cuenta los accesorios que añadir en su estilismo. Así, ha optado por hacerse con un bolso tipo shopper en color naranja.

No ha desvelado Portillo la firma a la que pertenece su accesorio, aunque lo cierto es que se trata de un complemento disponible en marcas como El Corte Inglés o Cuero y Alma.

El toque final del look ha venido acompañado de la originalidad que caracteriza a Ana Cristina Portillo. La diseñadora, así, ha añadido a su bolso naranja un pañuelo con estampado floral de su propia firma. Una tendencia a la que ya ha recurrido alguna que otra vez anteriormente.

En cuanto al calzado, unas zapatillas tipo Converse en blanco y rojo han sido la apuesta de la empresaria.