Este vestido de Virginia Troconis es ideal para todo tipo de compromisos: en color burdeos y rebajado a la mitad

Virginia Troconis (52 años) ha disfrutado de un grato inicio de octubre. La venezolana ha compartido un post en Instagram compuesto por un carrusel de fotografías y vídeos en el que desvela cómo ha comenzado el mes.

La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (56) ha dado paso a esta época del año "de buen rollo". Así lo ha compartido ella misma en su perfil de Instagram. Un estado de ánimo que se ha reflejado en su acertadísimo estilismo.

Troconis ha demostrado que un vestido es siempre un sí rotundo. Y más si se trata de uno en color burdeos. En esta ocasión, la venezolana ha confiado en la firma Ikks.

El modelo por el que se ha decantado Virginia destaca principalmente por la abertura en la espalda para la parte superior con efecto trampantojo. Además, presenta un exclusivo bordado perforado con forro delantero y bajo lisos.

Otro de los aspectos más destacados del vestido de Troconis es el cierre trasero y lateral con cremallera invisible. Su corte, así, estiliza la figura de toda aquella persona que desee portarlo para cualquier tipo de evento de renombre.

La firma Ikks ofrece el vestido que ha lucido la empresaria entre las tallas XS y XL. Su precio no es asunto baladí, pues actualmente se encuentra rebajado casi a la mitad. Anteriormente estaba situado en 225 euros. Ahora, sin embargo, es posible hacerse con él por 135. Así, se presenta como una opción irresistible.

Vestido burdeos con bordado de Ikks.

El burdeos es un tono que combina con prácticamente todo tipo de colores. Una de las opciones más acertadas es, sin lugar a dudas, el negro. Precisamente así lo ha demostrado Virginia en su estilismo.

La venezolana ha añadido a su impecable vestido de Ikks un bolso tipo mochila en color negro. Se trata de un complemento ideal, pues es posible llevarlo en la espalda o en el hombro. Aunque no ha desvelado Virginia a qué firma pertenece, lo cierto es que numerosas tiendas al uso ofrecen opciones similares.

El calzado tampoco es un aspecto que haya de pasarse por alto. En este sentido, Troconis ha escogido unas manoletinas con tacón en dorado y con la puntera negra.

Una vez más, Virginia Troconis se ha coronado como una de las mejores vestidas de cara a cualquier tipo de compromiso. Los comentarios de su post, cabe destacar, son la férrea prueba del gran impacto que tienen sus estilismos.