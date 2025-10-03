Mariló Montero deslumbra en su último acto público con su vestido de estampado de flores de color teja y berenjena

En la noche número mil del espectáculo inmersivo WAH Show, celebrado en IFEMA Madrid, Mariló Montero (60 años) ha vuelto a demostrar por qué su estilo se ha convertido en referente para mujeres que buscan sofisticación sin estridencias.

La periodista, que atraviesa una etapa de gran visibilidad mediática gracias a su participación en MasterChef Celebrity, ha apostado por un conjunto que no ha pasado inadvertido entre sus seguidores de Instagram, así como para los asistentes al evento.

Ha lucido un vestido de la firma española Anoei, valorado en 525 euros, que se ha convertido en el protagonista absoluto de la velada.

El diseño, confeccionado en cupro de viscosa, presenta un estampado floral en tonos teja y berenjena, una paleta cálida que evocaba los matices del otoño sin caer en lo predecible.

El corte al bies, técnica que permite que la tela se adapte con fluidez a la silueta, aporta una caída natural y favorecedora, mientras que los frunces en los hombros añadían volumen y estructura al conjunto.

Pero el verdadero golpe de efecto reside en la espalda al aire. Para completar el look, Mariló elige joyas, firmadas por Suárez y se mantiene en una línea minimalista, con piezas delicadas que aportan luz sin competir con el vestido.

El bolso, un clutch rígido en tono café de la firma Malababa -valorado en 400 euros-, refuerza la coherencia cromática del conjunto y añade un toque de textura con su acabado artesanal.

El resultado ha sido un estilismo que no solo funciona en la alfombra roja, sino que podría trasladarse con facilidad a otros contextos, desde una cena íntima hasta un evento corporativo.

Mariló Montero luciendo el vestido. Gtres

Este look confirma lo que muchos ya intuían: Mariló Montero ha sabido construir una identidad estética propia, alejada de los dictados efímeros de la moda.

Su estilo se basa en la elección de piezas con carácter, en la combinación de cortes clásicos con detalles contemporáneos, y en una paleta que favorece su tono de piel y resalta su presencia escénica.

En el WAH Show, rodeada de figuras como Anne Igartiburu (56), Joaquín Prat (50) y Eva Isanta (54), Mariló no ha necesitado artificios para destacar. Su elegancia ha sido rotunda.

Además, su elección de marcas como Anoei, Suárez y Malababa revela un compromiso con el diseño español, algo que cada vez más celebridades están incorporando a sus apariciones públicas. Sea como fuere, Montero se posiciona del lado de la calidad, la sostenibilidad y el buen gusto.

Sobre Anoei

Anoei es una firma española de moda creada en 2023 por Inés Botella Amenedo, una diseñadora madrileña con raíces coruñesas y ascendencia cubana. Su pasión por la moda le viene de familia: su abuela cubana y un negocio de telares en La Habana marcaron su sensibilidad estética desde pequeña.

La marca nació como una "oda a la elegancia, la fuerza y la naturaleza", con el propósito de diseñar prendas que transmitieran calma, autenticidad y belleza sin artificios.

Desde su primera colección, Pigmentos de color, Anoei se ha posicionado como una propuesta para mujeres que buscan piezas versátiles, atemporales y con carácter.