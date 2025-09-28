Copia la gabardina azul de María G. de Jaime si quieres salir de los tonos neutros y ser la más original de la temporada

Aunque el chocolate sigue siendo el color estrella de este 2025, lo cierto es que para la temporada otoño-invierno muchas marcas están apostando por el azul. Un tono en sus diferentes variantes y combinado con el marrón es un absoluto 10. Entre dichas firmas cabe destacar a Himba Collection, de los creadores de contenido María García de Jaime (29 años) y Tomás Páramo (29).

Esta semana, coincidiendo con el inicio del otoño, la influencer ha acudido a un evento de la marca con una gabardina larga en color azul que se ha robado todas las miradas.

El trench coat se ha convertido en un must del entretiempo y esta temporada, Himba lo ha reinterpretado con un aire moderno y relajado. La prenda incluye una capucha con posibilidad de retirarla y una lazada. Además, tiene botones en la parte trasera para abrirla y darle más vuelo. Ha sido confeccionada desde la talla S hasta la L y tiene un precio de 245,95 euros.

Lo más destacable es su versatilidad. María García de Jaime la ha combinado con una camisa de rayas azules y blancas, un cinturón fino, pantalones blancos de corte recto y botines negros, demostrando cómo esta pieza se adapta tanto a un estilo casual chic de día, como a un look más deportivo o a algunas propuestas refinadas para la noche.

También cabe destacar su color. La elección del azul, un tono profundo y versátil, rompe con los habituales beige y negro que dominan este tipo de prendas, aportando frescura y modernidad. A diferencia de los tonos más neutros, aporta originalidad sin estridencias, permitiendo que la prenda se convierta en la protagonista del outfit sin eclipsar al resto del conjunto.

María García de Jaime luciendo la gabardina azul de Himba en un evento de la marca. Instagram

La gabardina de María García de Jaime también juega con proporciones oversize, logrando un equilibrio entre comodidad y vanguardia, y refleja perfectamente el ADN de Himba Collection: prendas pensadas para mujeres reales, con fuerza y estilo propio.

Esta prenda, además, no solo cumple con la función de abrigo ligero para entretiempo, sino que se convierte en un statement piece: un tipo de complemento que, sin esfuerzo, eleva cualquier outfit.

Con esta gabardina, María García de Jaime consolida a Himba Collection como una firma que entiende las necesidades de la mujer contemporánea: prendas funcionales, con diseño cuidado y una estética que fusiona clasicismo y modernidad. Una pieza que, sin duda, se colará en los armarios de quienes buscan una inversión segura y estilosa.