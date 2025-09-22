"Diamantes de laboratorio, la evolución tecnológica de la joyería: misma composición y misma belleza"

Es probablemente la gema más apreciada de todas. Nunca pasa de moda y ha protagonizado grandes películas. Además de su belleza y durabilidad, su escasez convierte al diamante en la piedra preciosa más deseada, aunque desde hace tiempo los diamantes creados en laboratorio han llevado su brillo a nuevos públicos.

Comenzaron a desarrollarse en la década de los setenta, imitando en hornos el proceso natural de alta presión y altas temperaturas bajo el que se desarrollan los diamantes a cientos de kilómetros bajo tierra. Y, en lugar de tardar millones de años, los diamantes lab-grown se producen en tan solo unas semanas.

El resultado es una piedra idéntica a las naturales en composición y brillo que, en manos de un buen artesano, formará parte de una joya de calidad excepcional. Los últimos avances han hecho que los diamantes cultivados irrumpan definitivamente en el mercado, llevando a marcas como TOUS a incorporarlos en algunas de sus colecciones.

En la firma española los diamantes de laboratorio complementan la oferta actual de gemas naturales, que siguen los más estrictos estándares de producción ética y medioambiental, permitiendo a TOUS explorar líneas de diseño más accesibles y expresivas. Además, este tipo de gemas facilitan una producción más constante y escalable, capaz de sostener una oferta de alta calidad.