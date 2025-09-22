"Diamantes de laboratorio, la evolución tecnológica de la joyería: misma composición y misma belleza"

Es probablemente la gema más apreciada de todas. Nunca pasa de moda y ha protagonizado grandes películas. Además de su belleza y durabilidad, su escasez convierte al diamante en la piedra preciosa más deseada, aunque desde hace tiempo los diamantes creados en laboratorio han llevado su brillo a nuevos públicos.
Comenzaron a desarrollarse en la década de los setenta, imitando en hornos el proceso natural de alta presión y altas temperaturas bajo el que se desarrollan los diamantes a cientos de kilómetros bajo tierra. Y, en lugar de tardar millones de años, los diamantes lab-grown se producen en tan solo unas semanas.
El resultado es una piedra idéntica a las naturales en composición y brillo que, en manos de un buen artesano, formará parte de una joya de calidad excepcional. Los últimos avances han hecho que los diamantes cultivados irrumpan definitivamente en el mercado, llevando a marcas como TOUS a incorporarlos en algunas de sus colecciones.
En la firma española los diamantes de laboratorio complementan la oferta actual de gemas naturales, que siguen los más estrictos estándares de producción ética y medioambiental, permitiendo a TOUS explorar líneas de diseño más accesibles y expresivas. Además, este tipo de gemas facilitan una producción más constante y escalable, capaz de sostener una oferta de alta calidad.
Joyas para el día a día
Con esta apuesta, TOUS también materializa uno de sus principios fundamentales: acercar la joyería de calidad a un público más amplio y diverso. Los diamantes de laboratorio permiten crear piezas versátiles y con alma para celebrar lo cotidiano, sin necesidad de esperar a una ocasión especial.
La firma también abre así las puertas a un público más joven y creativo, que anhela en sus joyas una vía para la autoexpresión. Anillos, sortijas, pulseras o pendientes montados en materiales nobles —desde plata bañada en oro de 18kt hasta oro de 14kt o platino— dan forma a una oferta que busca convertirse en joyería del día a día. Un lujo accesible que invita a llevar diamantes con naturalidad y en piezas diseñadas para ser vividas.
Cada joya engastada con diamantes de laboratorio está identificada con las siglas LGD (Lab-grown diamonds) en su filetín.
Una nueva era joyera
Los diamantes de laboratorio no son únicamente una innovación tecnológica, sino también una respuesta a la transformación del sector del lujo y las nuevas demandas de los consumidores. En este sentido, con el uso de diamantes cultivados TOUS logra democratizar el acceso a una de las gemas más deseadas del mundo, manteniendo los diseños emblemáticos y calidad que siempre han caracterizado a la firma.
Esta innovación tiende puentes entre la herencia joyera y la vanguardia tecnológica, un camino que la marca viene recorriendo desde hace décadas con la incorporación de procesos punteros como el electroforming en la fabricación de sus piezas. Y así, continúa conjugando la innovación con la tradición.
Asimismo, permite ampliar los horizontes creativos del sector, pues al garantizar un suministro constante y de calidad, los artesanos de TOUS pueden explorar nuevas formas, tallas y monturas.