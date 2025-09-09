Bea Gimeno tiene el bolso de invitada que necesitas: un modelo original y en color neutro de la firma Cult Gaia

El pasado sábado, 6 de septiembre, fue la boda de la influencer Alejandra Navarro. Un enlace lleno de detalles que congregó a conocidas creadoras de contenido. Entre ellas, María Pombo (30 años) y su hermana Marta (33), María García de Jaime (29), María Fernández-Rubíes (34) o Bea Gimeno (29).

Todas ellas, así, se han mostrado con estilismos de invitada que servirán de inspiración a sus seguidoras, de cara a esta nueva temporada de bodas y eventos sociales.

En el caso de Bea Gimeno, embarazada de su primer hijo, Pelayo, fruto de su matrimonio con Nacho Aragón (30), se decantó por un vestido de animal print, de escote asimétrico y que marcaba su figura premamá. Un look de Marta Martí, quien también fue la encargada de diseñar el traje de la novia.

La prenda de estampado animal ha sido la gran protagonista del look de Bea Gimeno. Por ello, la influencer ha elegido complementos mucho más sencillos. Un total acierto para evitar recargar el outfit.

Tal y como ha mostrado en sus redes sociales, la creadora de contenido se ha decantado por joyas en dorado de OSB Vintage. Además, un mini bolso de Cult Gaia que sirve de solución a cualquier estilismo. Una pieza de piel en color negro que presenta un asa superior confeccionada con herrajes circulares abstractos. Está valorada en 570 euros y puede adquirirse a través de la web.

El bolso es un must del armario. Su modelo original sirve para elevar el look, mientras que su color neutro permite combinarlo con un sinfín de estilismos. La marca, no obstante, también lo ha diseñado en plateado, ideal para las más arriesgadas. En este tono, el precio se sitúa en 455 euros.

Sobre Cult Gaia

La firma por la que ha apostado la joven influencer tiene su sede en Estados Unidos. Su misión es crear piezas que perdurarán en el armario, como el bolso que ha elegido Bea Gimeno. Fundada por Jasmin Larian, "crea objetos de arte y útiles".

"Nuestra filosofía de diseño es hacer que las piezas destaquen y llamen la atención", explican desde su página web. Cult Gaia "se inspira en la naturaleza y las mujeres. De ahí proviene el nombre de la marca. Las grandes marcas son como un culto, uniendo a personas con ideas afines en torno a sus ideales estéticos. Gaia es la diosa de la madre Tierra e hija del caos, la fuerza más creativa que existe", añaden.