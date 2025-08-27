Ficha este conjunto de Rocío Osorno que ya triunfa en Instagram y que todas las expertas en moda quieren tener

Rocío Osorno (37 años) lo ha vuelto a conseguir. La influencer sevillana, conocida por su estilo elegante y camaleónico, ha compartido en redes sociales uno de sus últimos looks y rápidamente se ha convertido en objeto de deseo entre sus seguidoras.

Con más de un millón de seguidores, Osorno marca tendencia con cada aparición, demostrando que su gran capacidad para combinar moda asequible con complementos de lujo sigue siendo una de las claves de su éxito.

En esta ocasión, la creadora de contenido ha apostado por un conjunto estampado de Scalpers de lo más sofisticado. Con esta elección no solo se puede ver su buen gusto, sino también la habilidad de adaptar prendas versátiles a diferentes contextos, desde una cena especial hasta un evento de día.

El look está formado por un top estampado con detalle de hebilla metálica en el frontal, de manga corta y cuello redondo. Una pieza que destaca por su originalidad y corte favorecedor, con un precio de 49,99 euros.

A juego, la sevillana ha lucido una falda estampada midi de corte evasé, también con hebilla metálica, disponible por 79,99 euros. El resultado es un conjunto coordinado que estiliza la silueta y aporta un aire boho chic.

La magia del estilismo de Osorno está en los complementos. En lugar de optar por accesorios discretos, la influencer ha elevado el look con piezas de lujo.

Unos zapatos vintage de Prada, un bolso de Bottega Veneta y un toque final muy personal, el perfume Oudgasm Vainilla de Kayali, que aporta esa mezcla de exclusividad y sello propio que tanto la caracteriza.

Top y falda estampada con hebilla. Scalpers

Más allá de la estética, este conjunto de Scalpers representa una tendencia muy actual: la de los estampados, que triunfan por su comodidad y versatilidad. Permiten crear looks completos con facilidad, sin renunciar al estilo ni a la originalidad.

Rocío Osorno, siempre atenta a todas las tendencias del momento, ha sabido hacer de su estilo, su sello de identidad y no importa si son las marcas que usa o su propia firma. Ella es moda.

Con esta elección, la sevillana vuelve a demostrar que la clave de un buen look está en el equilibrio entre moda accesible y el lujo. Su conjunto de Scalpers, acompañado de accesorios luxury, es ya uno de los estilismos más comentados en redes.

Un look con el que muchas de sus seguidoras han conseguido hacerse con el must de la vuelta a la oficina.