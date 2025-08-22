El conjunto deportivo de Alice Campello que ha fascinado a Álvaro Morata: en color rosa y por poco más de 100 euros

Alice Campello (30 años) ha vuelto a demostrar que la comodidad no está reñida con la elegancia. La empresaria italiana ha compartido una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece enfundada en un conjunto deportivo en color rosa empolvado que rápidamente ha captado todas las miradas de sus seguidoras.

La fotografía ha sido tomada en lo que parece ser un gimnasio privado. "Día 1 de mi nuevo propósito", ha escrito la italiana en su plataforma social. Unas palabras con las que haría referencia a alguna especie de reto deportivo.

El estilismo por el que se ha decantado está compuesto por un top ajustado de tirantes finos y un short a juego con cordones blancos. Un conjunto que firma Alo Yoga, la marca en la que también ha confiado Georgina Rodríguez para diversos retos deportivos.

Un simple vistazo a la página web de la marca sirve para comprobar que el conjunto es todo un éxito entre las mujeres. Y es que escasas son las tallas que se encuentran en stock actualmente.

Ambas prendas, cabe puntualizar, se venden por separado. Mientras la parte de arriba tiene un precio de 75 euros, los shorts a juego se encuentran situados en 85. Así, el conjunto que ha lucido Alice Campello está situado en su totalidad en 155 euros.

La silueta estilizada y minimalista del conjunto resalta la figura de Alice, que completa el look con unas zapatillas blancas clásicas, un básico imprescindible en cualquier armario sport. Sencillo, favorecedor y con un aire fresco, este conjunto se perfila como una opción perfecta tanto para entrenar como para lucir un estilo casual y relajado en el día a día.

Conjunto de AloYoga.

No han sido sus seguidoras las únicas que han caído rendidas ante la nueva adquisición deportiva de Campello. Su marido, Álvaro Morata (32), no ha dudado en dejar un comentario en el post de su mujer confirmando que le fascina el conjunto.

"Vamos, a tope", ha escrito el futbolista. Unas palabras con las que confirmaría una vez más el buen trance que atraviesan como pareja tras un año marcado por sus idas y venidas.

El éxito de esta publicación también pone de relieve el papel de Alice Campello como referente de estilo dentro y fuera de las redes sociales. No es la primera vez que marca tendencia con sus elecciones, ya que cada una de sus apariciones, incluso en looks más relajados como este, despierta un gran interés entre sus seguidoras.