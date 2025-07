Sara Carbonero le copia esta llamativa falda de Zara a Rocío Osorno: disponible en dos colores y por menos de 40 euros

"No me pises que llevo chanclas". Así titula Sara Carbonero (41 años) uno de sus últimos stories de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un selfie en el que no es el bronceado de la periodista lo que más ha llamado la atención de sus seguidoras.

Como si de una auténtica influencer de moda se tratara, Carbonero ha compartido el estilismo por el que se ha decantado para su día a día. Se trata de una falda de la nueva colección de Zara a la que ya han sucumbido otros rostros reconocidos del mundo de las redes sociales como Rocío Osorno (36).

La tienda por excelencia de Inditex define el modelo que ha lucido Sara como 'falda de punto combinada'. Así, se presenta como una falda midi de punto elástico con tejido combinado en bajo plisado. Destaca, entre otros aspectos, por su tiro alto con cintura elástica.

Su precio es uno de los factores que hacen de esta prenda un must a tener en el armario de cara a la presenta época estival, pues es ideal para el día a día al mismo tiempo que un infalible en una cita nocturna de renombre.

Sara Carbonero, en un 'story' de Instagram.

Se ha decantado Sara Carbonero por el modelo crudo. No obstante, cabe puntualizar que la misma falda está disponible también en un rosa empolvado. Ambas se encuentran en la web de Zara por un precio de 35.95 euros y varias de sus tallas se encuentran agotadas.

Quien fuera pareja de Iker Casillas (44) es, sin lugar a dudas, una férrea amante del estilo boho chic. Así, siempre que tiene la oportunidad comparte looks en los que esta tendencia es llevada por bandera. Tal y como ha ocurrido en esta ocasión.

Consciente del calor que acontece en buena parte del país últimamente, la creadora de Slowlove ha combinado la voluminosa falda con una camiseta básica ajustada. Además, se ha subido a unas sandalias negras de plataforma que se presentan como una opción ideal de cara a las altas temperaturas.

El toque final lo han aportado los accesorios. En esta línea, Sara Carbonero ha escogido unas gafas de sol negras así como collares y brazaletes plateados y negros. Su apuesta definitiva, cabe puntualizar, ha sido un bolso de Isabel Marant. En concreto, el modelo Oskan Moon en negro. Un complemento disponible en su web y tiendas físicas por 760 euros.