Rocío Osorno estrena el diseño más bonito de su firma: un dos piezas en color amarillo con bordados blancos

Rocío Osorno (36 años) continúa consolidándose como uno de los grandes nombres del panorama español en lo que a moda e influencia se refiere. Ingeniera agrónoma de formación, diseñadora de vocación y creadora de contenido por pasión, la sevillana ha sabido construir un universo estilístico que la define a la perfección.

Su capacidad para moverse entre lo más trendy del momento y hacerlo para miles de mujeres que buscan una inspiración real, femenina y cercana, es algo que solo ella sabe hacer. No importa que sea en una alfombra roja o en la terraza de su casa, la influencer derrocha estilo allá por donde pasa.

En los últimos meses, la hemos visto deslumbrar en la Feria de Sevilla con trajes de flamenca firmados por ella misma o en photocalls donde ha elegido diseños de su propia firma, también, para demostrar que es una de las expertas en moda más referentes del país.

Rocío Osorno con un diseño de su propia firma. Instagram

Ahora, con la llegada del buen tiempo y la entrada del verano, Rocío Osorno quiere demostrar que para ella es una de las estaciones favoritas del año. Ya prepara su viaje a Ibiza y en su maleta de imprescindibles, no puede faltar lo más importante, un diseño de su propia firma con el que deslumbrar por las calles de la ciudad balear.

Se trata de un conjunto de dos piezas firmado por Rocío Osorno Studio, que refleja a la perfección su visión de la moda: femenina, con personalidad y atención al detalle. El diseño está compuesto por un top estructurado y una falda entallada confeccionados en tejido de hilo amarillo intenso, que sirve como lienzo para un bordado microperforado en blanco con motivos geométricos y florales.

Conjunto Ibiza Amarillo. Rocío Osorno Studio

Uno de los grandes aciertos del conjunto es su silueta. La parte de arriba, con hombreras marcadas y corte recto, aporta fuerza y carácter, mientras que la falda larga y de talle alto estiliza la figura y alarga la silueta. Entre ambas piezas, un delicado ribete de pasamanería con borlones de hilo y detalles en madera aporta ese toque artesanal que tanto gusta en verano y que conecta con la estética boho-chic ibicenca.

El conjunto, está disponible en su tienda online bajo el nombre de 'Conjunto Ibiza', es una oda al verano y a la moda made in Spain, con un precio de 300 euros. No solo es ideal para una escapada a las islas, sino también perfecto para eventos diurnos o brunchs. Una vez más, Rocío Osorno demuestra que el estilo no entiende de temporadas, sino de personalidad.