Rosa y rojo, ¿puñetazo en el ojo? La 'influencer' Mery Turiel desmiente la teoría de que estos colores no combinan entre sí

Mery Turiel (31 años) lleva más de una década dedicada a compartir los detalles de todos sus estilismos en sus redes sociales. Una serie de looks con los que demuestra no tener un único estilo, pues sus outfits varían en función del día a día o si tiene que acudir a algún tipo de evento de renombre.

En esta ocasión, la reconocida influencer ha compartido un post en el que reflexiona sobre la conducta de las personas. "La única manera de impresionarme, es siendo una buena persona. No me importa lo que tengas, lo que te pongas, dónde vives o lo que conduces", ha escrito Turiel en Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de fotografías cuyo look ha sido objeto de miradas.

La creadora de contenido, en concreto, ha sacado a la luz un estilismo muy propio de la generación Z, pero con el que ha desmentido la teoría de que el rosa y el rojo no combinan. Mery Turiel, en esta línea, ha compartido un look en el que ambos colores son los protagonistas absolutos e indiscutibles.

La parte de arriba del estilismo de la empresaria es sobrio y sencillo. Únicamente está compuesto por un jersey en color gris antracita y que destaca por su cuello en pico. No obstante, ha sido la parte de abajo del look lo que ha acaparado todas y cada una de las miradas.

Turiel ha optado por unos pantalones de rayas gruesas en tonos rojos. Aunque no ha desvelado los detalles de la prenda, lo cierto es que EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha encontrado opciones similares a las que ha lucido Mery Turiel en su post de Instagram. Uno de los más similares, cabe apuntar, lo firma Piombo y se encuentra en la web de Zalando por 39,95 euros, aunque Asos tiene algunos muy parecidos.

No es asunto baladí el calzado que ha escogido Mery Turiel para combinar con los pantalones de rayas rojos. Y es que la creadora de contenido ha optado por unas deportivas que están arrasando en los estilismos de todas sus compañeras influencers. Se trata del modelo Gazelle de Adidas, cuya mezcla de tonos rosas y naranjas lo convierte en una opción más que original y comodísima. ¿Su precio? Es posible hacerse con ellas por 136 euros, aunque varias webs de segunda mano las ofrecen más baratas.