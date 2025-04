Vicky Martín Berrocal apuesta por un look minimalista en gris marengo con el que consolida su gran estilo al vestir

Vicky Martín Berrocal (52 años) se ha consolidado como uno de los rostros más influyentes de la moda en España. Es diseñadora y referente de estilo, cada una de sus apariciones públicas es una declaración de intenciones, y ella lo sabe. En los últimos meses, ha reforzado su presencia tanto en eventos locales y nacionales, consolidando su imagen de mujer segura, sofisticada y en constante evolución.

En sus recientes apariciones, Vicky ha apostado por una estética que fusiona la comodidad con la elegancia natural. Ha demostrado que el lujo no siempre necesita de excesos, y que el estilo puede estar en las prendas más simples y minimalistas, siempre que esté bien ejecutado

Haciendo alusión a una de las últimas imágenes que ha publicado la socialité, su elección estilística ha sido un acierto. Se trata de un conjunto sobrio y muy estructurado de The Frankie Shop, con el que potencia la feminidad de la mujer desde el punto de vista estilístico y sin necesidad de exhuberancia.

Vicky Martín Berrocal con look de The Frankie Shop. Instagram

El look elegido por Vicky está compuesto por una gabardina corta y unos pantalones plisados, ambos en tonos de gris marengo, de la firma neoyorquina The Frankie Shop, reconocida por su enfoque minimalista y funcional. La gabardina, confeccionada en una mezcla de lana ligera y fluida, presenta un ajuste regular que se adapta al cuerpo sin marcar. Su diseño estructurado incluye detalles sutiles pero muy destacables: solapas con muesca, charreteras en los hombros y puños ajustables con cinturón.

La pieza se cierra con botones a presión ocultos, lo que le hace aparentar una sensación pulida y limpia. Un cinturón de tela desmontable marca la cintura sin esfuerzo, ofreciendo una silueta refinada que mezcla lo clásico con lo urbano.

Simona Short Trench y Basel Crew Neck Sweater. The Frankie Shop

Además, lo ha combinado con unos pantalones plisados que completan el conjunto con un aire desenfadado pero elegante. Confeccionados en algodón de peso medio con un sutil efecto denim, destacan por su cintura alta y pernera ancha, dos elementos clave que alargan visualmente la figura y aportan libertad de movimiento.

El conjunto elegido por Vicky no solo refleja las tendencias actuales -como la silueta oversize y los tonos neutros-, sino que también pone en valor la importancia de vestir con personalidad.

La diseñadora no lo ha dudado y ha combinado este look con unos stilettos negros de charol, un bolso de mano negro con herrajes dorados de Mauska y gafas XL, el resultado final es un look impecable que transmite a la perfección lo que significa para Victoria, una mujer con estilo.