Vicky Martín Berrocal se convierte en la embajadora del color más 'trendy': el marrón

Vicky Martín Berrocal (51 años) vuelve a captar todas las miradas con su elegancia innata, esa que la ha acompañado durante toda su trayectoria, tanto dentro como fuera del mundo de la moda. La diseñadora sevillana, siempre fiel a su estilo sofisticado, atraviesa un momento especialmente significativo en su vida, y eso se transmite en su forma de vestir.

En los últimos días ha anunciado con emoción el estreno de un documental íntimo en el que compartirá, junto a su hija Alba Díaz (25), su madre y su hermana, Las Berrocal. Se trata de una mirada inédita a su vida personal y familiar; sin duda, una propuesta audiovisual que promete mostrarnos a la Vicky más auténtica.

Este nuevo proyecto llega en un punto de plenitud para ella, en el que la moda sigue siendo una vía de expresión esencial. Cada aparición pública se convierte en una declaración de estilo, y su último look no ha sido la excepción: un total look marrón con el que demuestra que el derroche de elegancia y el saber vestir siempre van con ella.

En esta ocasión, Vicky apuesta por un total look en distintos tonalidades de marrón chocolate, logrando una armonía perfecta e impecable. El conjunto está compuesto por un body y un pantalón fluido de pernera ancha, firmado por María Elena Villamil, una diseñadora con la que ha demostrado tener una conexión especial. La elección de estas dos piezas realza su figura y aporta movimiento y sofisticación.

Vicky Martín Berrocal con un total look en marrón. Instagram

Sobre los hombros, la diseñadora ha decidido llevar una chaqueta estructurada de efecto piel, firmada por Source Unknown, que agrega un aire urbano y contemporáneo al estilismo. Aunque el toque maestro lo dan unas gafas de gran tamaño -muy Vicky- de Loewe, que refuerzan su estética de mujer empoderada.

Eso sí, si hay algo con lo que Vicky no puede salir de casa es con sus accesorios. En esta ocasión, un bolso tipo clutch negro de Victoria Colección aporta contraste al look, acompañado por unos zapatos de punta en tono marrón de Zara, demostrando que el estilo no entiende de precios cuando hay visión estética. Vicky Martín Berrocal consigue hacer que sus estilismos sean coherentes y derrochen elegancia.

Es interesante recalcar que esta temporada el marrón tomará gran protagonismo, ese color que durante años ha estado en un segundo plano porque pocos querían usarlo en sus prendas. Sin embargo, Vicky parece ser la nueva embajadora de este tono con este total look: un color que se ha convertido en un básico atemporal.