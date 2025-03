Bea Gimeno se suma a la 'sporty trend' y combina una chaqueta con cremallera y un pantalón de pinza en color amarillo pastel

Ser la nuera de uno de los cómicos más importantes del país conlleva estar en el foco mediático a menudo. Sin embargo, si algo ha demostrado Bea Gimeno es que su nombre puede estar desligado de la familia Aragón. Así, los estilismos que comparte asiduamente en su perfil de Instagram han hecho que la mujer de Nacho Aragón (30) sea considerada toda una gurú de la moda.

Al igual que lleva haciendo su íntima amiga María Pombo (30) desde hace más de una década, Bea Gimeno ha convertido sus redes sociales en un lugar en el que sacar a relucir sus prendas de ropa favoritas. Un conjunto de estilismos que sirven de inspiración a sus miles de seguidoras en Instagram día tras día.

En esta ocasión, la esposa de Nacho Aragón ha optado por un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie. La influencer, así, ha combinado dos prendas de ropa que a priori podrían no encajar entre sí pero que han acabado dando paso a un look que ha calado en todas sus seguidoras. EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Las bajas temperaturas y la lluvia han llevado a Bea Gimeno -al igual que a buena parte de las creadoras de contenido del país- a tener que esperar a guardar las prendas de abrigo en el fondo de su armario. Así, una chaqueta con cremallera y unos pantalones de pinza han compuesto el estilismo de la influencer y esposa de Nacho Aragón.

Los cárdigans se han convertido en una prenda infalible en el invierno y la primavera. Bea Gimeno, por su parte, ha demostrado tenerlo claro luciendo uno en color azul cuyo cuello y cremallera destacan sobremanera.

Aunque la creadora de contenido no ha desvelado los detalles de la chaqueta por la que ha optado, lo cierto es que se trata de una pieza de ropa disponible en la web de muchas tiendas. En concreto, la firma Asos ofrece una pieza similar a la de Bea Gimeno por un precio que se sitúa por encima de los 30 euros.

La chaqueta de rayas que ha lucido Bea Gimeno ha sido combinada con un pantalón de traje en amarillo pastel. Se trata de un tipo de prenda más formal con la que la creadora de contenido demuestra sumarse a la sporty trend, una tendencia de moda que se caracteriza por mezclar distintos tipos de estilos.

Firmas como Elisabetta Franchi ofrecen una alternativa similar a la que ha lucido Bea Gimeno en uno de sus últimos posts de Instagram. No obstante, su precio de 339.95 euros lo convierte en algo inaccesible para muchos. Por ello, tiendas como Zara o Mango recogen en su catálogo opciones idénticas a un precio menor.