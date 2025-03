Adrien Brody, protagonista de la última campaña de COS: "Me pongo lo que siento que es correcto en el momento"

Adrien Brody (51 años), ganador del Premio Oscar a Mejor Actor 2025 por su trabajo en The Brutalist, protagoniza también la última campaña Primavera/Verano 2025 de COS. El reconocido actor refleja la esencia de la temporada con una colección que destaca la identidad de la marca con prendas y accesorios versátiles de uso diario, inspirados en un diseño atemporal y duradero.

Desde su primer trabajo remunerado como mago a los 12 años, Adrien Brody se ha ido forjando un nombre como uno de los grandes actores de su generación. Ahora, a sus 51 años, su amplia producción creativa, ya sea componiendo, pintando o vistiendo, vuelve a estar en el punto de mira. En una entrevista otorgada a COS conversa sobre la profesión, el poder transformador de la ropa y de las muchas facetas de la extraordinaria vocación a la que ha dedicado su vida.

"He pintado y dibujado desde que era pequeño y después empecé a hacer música. No veía el paralelismo, pero en realidad todo es cuestión de capas. La actuación también es cuestión de capas… Piezas y cosas que he encontrado y que me han tocado emocionalmente o me han dejado un recuerdo marcado. Lo integro todo y pongo una cosa sobre la otra", explica Adrien Brody.

Adrien Brody en la imagen de campaña de COS.

La nueva colección Primavera/Verano de COS fusiona sastrería contemporánea con prendas más relajadas tomando el layering como punto clave: una chaqueta de gamuza acompañada de pantalones a medida y chaleco acanalado, o una blazer jacquard sobre un polo de punto ligero ideal para la temporada.

"Me pongo lo que siento que es correcto en el momento", comenta el actor en cuanto a su estilo personal. Sin embargo, al preparar un papel afirma tener prendas muy distintas enfocadas en los personajes que interpreta. "Fui a un casting y llevaba una camiseta blanca lisa y algo de color caqui. Y llevaba puestas unas gafas aviador. Cuando me las quité, recuerdo verme reflejado en la puerta metálica del ascensor al terminar el casting final, y vi esa imagen de mí como si fuera el personaje, no yo mismo", explica.

La campaña Primavera/Verano 2025 de COS está ambientada en el impresionante Hospital Ravenscourt de Londres, un edificio emblemático de estilo Art Decó catalogado como Grado II.

Esta temporada se define por la simplicidad moderna, la elegancia y la sofisticación, con una sastrería relajada y tejidos suaves y ligeros que crean siluetas cuidadas al detalle y capaces de elevar cualquier look.