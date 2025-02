Laura Escanes, fan de la rutina coreana: estos son los productos que utiliza por la noche para levantarse con un rostro 'glow'

Laura Escanes (28 años) está en uno de sus mejores momentos vitales. La catalana, que reconoce haber superado unos años complicados (se separó de su pareja y padre de su única hija, Risto Mejide, en el 2022), se encuentra ahora disfrutando de todo lo que hace tanto a nivel personal como profesional.

Acaba de ser nombrada primera embajadora de la historia de MiiN Cosmetics, la marca cosmética coreana de referencia en Europa. "Estoy muy feliz. Para mí esta colaboración significa muchísimo. Cuidarme la piel siempre ha sido una prioridad, y conozco y utilizo los productos de MiiN Cosmetics desde hace años. En el momento en el que se me presentó la oportunidad, no dudé en decir que sí", ha asegurado en la presentación de la marca a la que ha acudido EL ESTILO de EL ESPAÑOL.

La influencer encarna a la perfección los valores de la marca en la que el autocuidado es muy importante. De aquí que el eslogan que hayan escogido para la campaña sea In my self care era. "Los últimos años he empezado a priorizarme muchísimo. Empecé intentando buscar tiempo para mí misma después de pasarlo mal. Y lo primero que hice fue ir a terapia. Recomiendo hacer una lista de cosas que a una le hacen feliz. Por ejemplo, a mí comer aceitunas me hace feliz", cuenta Escanes para explicar que todas las personas deberían pensar que es lo que le gusta en el día a día y dedicar tiempo a hacerlo.

Laura Escanes posando en el photocall durantes la presentación. GTRES

"Estoy en un momento que me cuido mucho, que me gusta ser la protagonista de mi vida y no me da miedo lo que otros puedan decir", continúa. Obviamente en ese tiempo que la influencer dedica a estar con ella misma y disfrutar de los pequeños placeres de la vida entra su rutina de skin care.

A ella le gusta hacerlo por la noche porque es cuando está más relajada. Su primer paso es un doble ritual de limpieza con aceite y limpiador. Utiliza el Multiacids & Papaya Melting Cleansing Balm de Ondo Beauty 36.5, un bálsamo desmaquillante que elimina eficazmente el maquillaje y las impurezas del día; y el PHA & Saponaria Purifying Foaming Facial Cleanser de Ondo Beauty 36.5, un limpiador suave en espauma que deja la piel limpia, fresca y con una luminosidad natural. Según Escanes, estos dos productos dejan "la piel impoluta".

A continuación vendría la exfoliante (BHA Blackhead Power Liquid de Cosrx), que mantiene la piel libre de impurezas y puntos negros, ayudando a mejorar el tono. La influencer recomienda usarla un par de noches a la semana para tampoco estresar la piel.

El cuarto paso es el tónico Reviving Rose Infusion Treatment Toner de Aromática con ingredientes activos como el extracto de rosa y niacinamida, que hidrata y calma la piel mientras la ilumina. "Se aplica como un tónico de toda la vida y deja una piel espectacular", puntualiza.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de Cosrx es el quinto paso. Se trata de la esencia regeneradora más viral de la marca, que transforma la textura de la piel, restaurando su elasticidad y dejándola luminosa.

La influencer junto a los productos que utiliza en su rutina de belleza. GTRES

Una mascarilla, al menos una vez a la semana, es otro de los pasos que no puede faltar en una buena rutina de cosmética. Laura usa Rice Bran Sheet Mask de House of Dohwa, que revitaliza la piel en solo 15 minutos. "Es perfecta para el típico domingo tarde de peli", asegura.

El séptimo paso son los parches Caffeine & Green Tea Antioxidant Eye Patches de Ondo Beauty 36.5, que quizás sea lo más coreano de todo y que despiertan la mirada, eliminando la fatiga y dejándola más fresca y descansada.

Sin embargo, si hay un producto best seller ese es el Blue Elixir Retinol Serum de Meisani. Se trata de un sérum que mejora la textura y luminosidad de la piel, promoviendo una piel más suave y rejuvenecida.

Muy muy importante es también la hidratación. MiinN cuenta con la Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream de Meisani, ligera y de rápida absorción, que proporciona una hidratación profunda sin resultar pesada.

Por último es la Squalane & Bakuchiol Sleeping Pack de Ondo Beauty 36.5, la mascarilla nocturna esencial para que la piel se despierte renovada, luminosa y con una sensación de frescura total.

Con esta rutina coreana en 10 pasos, Laura Escanes asegura conseguir el tono glow en su piel que a ella le gusta.