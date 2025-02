El lookazo de Rocío Osorno que adelanta la primavera: es entero de Zara y en color blanco roto

Queda un mes aún para la entrada de la primavera, pero algunas influencers ya han empezado a crear sus looks para cuando llegue el buen tiempo. Rocío Osorno (37 años) es una de ellas. La sevillana ama el sol y el calor, y ya ha comenzado a adquirir prendas más frescas y más acordes con los meses de abril y mayo.

La influencer ha compartido en su último post de Instagram un lookazo ideal para los días venideros, todo de Zara, una de sus firmas preferidas. El estilismo confeccionado por la creadora de contenido está formado por top, pantalón y levita en color blanco roto.

La chaqueta es, sin duda, una de las prendas más espectaculares del conjunto. Se trata de una especie de levita larga (hasta los tobillos) con cuello solapa de muescas y manga larga con hombreras. Tiene bolsillos delanteros y se cierra con botones. Su precio es de 139 euros.

Debajo de la espectacular Levita, Osorno ha lucido un top de palabra de honor de edición limitada. Está confeccionado en tejido satinado de escote recto y hombros descubiertos. Su tejido es semitransparente en superposición con detalle de tablas. Y el bajo es de acabado asimétrico con aberturas laterales. Cuestan 79,95 euros.

Va a juego (si así lo desea una) con un pantalón también de edición limitada en el mismo tono y tejido. El modelo del pantalón es de tiro alto y pernera ancha, algo que siempre estiliza y hace la pierna más larga. Su precio es de 39,95 euros.

Lo que más le ha llamado la atención del conjunto a la influencer ha sido el movimiento de las prendas: "Todavía quedan algunas semanas pero esto cada día huele más a primavera, mi estación favorita del año. Va lookazo que me ha encantado de Zara. Es increíble el movimiento que tienen el top y el pantalón", ha escrito en Instagram junto al vídeo que muestra el estilismo.

Bolso trenzado de Zara.

Para los pies, se ha decantado por unas sandalias tipo mule en efecto metalizado con múltiples tiras en la parte delantera. El tacón es fino y de 8,5 centímetros y medio por lo que no es apto para aquellas que prefieran ir un poco más cómodas. En este caso, el look se puede llevar también con sandalia plana, ya que en este caso el zapato no cobra tanta importancia.

Las sandalias se pueden encontrar en la web del buque insignia de Inditex por 35,95 euros. Por último, Rocío Osorno ha completado su estilimo con un bolso trenzado formato alargado. Es en color bordeos, lo que combina perfectamente con el look, y se puede llevar como cartera de mano o al hombro. Su precio es de 35,95 euros.