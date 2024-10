El color marrón chocolate va a volver a ser uno de los colores más buscados: palabra de Paula Echevarría

El otoño es la temporada perfecta para aquellas it girls a las que les encantan los colores más oscuros y apagados. Es ahora cuando se empiezan a conocer cuáles van a ser las tendencias definitivas que van a marcar el día a día de la moda. Hay prendas que pasan a ser un must como las gabardinas o las blazers, con las que se consigue elevar el look.

En cuanto a las tonalidades, hay dos que ya está confirmado que van a arrasar: el granate y el marrón chocolate. Cabe recordar que este segundo color ya fue todo un éxito de ventas el año pasado, pero ha regresado más fuerte y con más propuestas con las que convencer a todo el mundo.

De hecho, Paula Echevarría (47 años), ha confirmado que esta es su tendencia favorita. Así lo demuestra tanto en las prendas que utiliza diariamente como en la nueva colección que ha lanzado de la mano de Primark.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Todo lo que la modelo toca se convierte en oro y así ha vuelto a ocurrir con esta línea que promete agotarse muy rápido por su variedad de opciones y sus buenos precios. En esta ocasión, se ha decantado por un vestido midi fruncido de manga larga y que es perfecto para esta temporada de otoño. Tiene un precio de 20 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.

Lo ha combinado con unas sandalias de tacón que también pertenecen a Primark, pero que no son de su colección. Es un vestido que fácilmente se puede convertir en un fondo de armario perfecto para ir elegante a cualquier cita y también abrigada al mismo tiempo.

Son muchas las firmas que ofrecen prendas muy similares y que tienen al color marrón chocolate como protagonista absoluto. Una gran opción para todas aquellas a las que les guste esta tonalidad es un vestido midi drapeado que ofrece Zara en su nueva colección. Tiene un precio de 19,95 euros y también está disponible en otros colores muy similares. Son fáciles de combinar, atemporales y con los que arrasar sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero.