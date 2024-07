El look dosmilero que lució Dulceida en el Orgullo 2024: un moño alto y un mono pegado como protagonistas

El último fin de semana la capital de España se volvió a teñir de multicolor por la celebración del Orgullo LGTBIQ+ 2024. Como ya es tradición, miles de caras conocidas se subían a las ya clásicas carrozas para mostrar su compromiso y apoyo con el colectivo en la semana más importante para ellos.

Si hay alguien que es ya un rostro más que común en este desfile esa es la influencer Aida Domènech (34 años), más conocida como Dulceida. La creadora de contenido catalana no solo participó en el desfile, sino que se convirtió en el centro de todas las miradas. Y no fue por su tripita de embarazada. Fue su espectacular look lo que atrajo la atención de todos los allí presentes e incluso los que vieron el outift en redes.

Conocida por su estilo y capacidad para marcar tendencias, Dulceida no defraudó a sus seguidores, quienes siguen todos y cada uno de sus pasos a través de las redes sociales y han quedado rendidos ante esta última aparición.

Para esta ocasión la influencer quiso rememorar sus años de adolescente y plasmarlos en la totalidad de su look. Un outfit completamente inspirado en la música y el estilo vibrante de los años 2000.

El peinado, un moño por el que se dejaban asomar delicadas horquillas en forma de mariposa, fue un trabajo que vino acompañado de la mano de su amigo y fiel peluquero y maquillador, el estilista Jesús de Paula. Y, aunque la mayor parte del protagonismo se lo llevó el mono, lo cierto es que fue todo un acierto llevar tanto pendientes como el resto de accesorios y maquillaje en tonos azulados. Algo, sin duda, muy característico de los años 2000.

En cuando al mono, Dulceida demostró que estar embarazada no tiene por qué ser sinónimo de optar por unos looks más holgados. Es más, para la influencer es todo lo contrario y así hizo saber durante el desfile del Pride 2024. Se trata de un mono pegado al cuerpo sin mangas, cuyo cuello halter y caída hacen que sea una prenda que realce la figura de una forma sensacional.

Aida Domènech y Alba Paul en el Pride 2024. Gtres

Si hay algo que llamó la atención fue la combinación cromática con su mujer, Alba Paul (36). Las futuras mamás decidieron apostarlo todo al azul y fueron conjuntadas con este color de arriba abajo. Un hecho que ha parecido cuanto menos divertido a sus seguidores, que han aplaudido los cómodos looks por el que han optado las creadoras de contenido para un día de tanto movimiento.