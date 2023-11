Lewis Amarante, el maquillador de las estrellas, revela los productos básicos para vernos bien cada día

Nieves Álvarez (49 años), Noemi Campbell (53) y Adriana Lima (42) son sólo algunos de los rostros conocidos que han confiado en las expertas manos de Lewis Amarante (56) para crear su make-up a lo largo de sus exitosas carreras. También Madonna (65), Harrison Ford (81) o Andrés Velencoso (45). Con este plantel de artistas no es de extrañar que al dominicano se le haya bautizado como el maquillador de las estrellas.

Ahora Lewis, que se encuentra en España, ha sacado unas horas de su apretada agenda para dar una clase magistral con todos los trucos que necesitamos para vernos bien en nuestro día a día sin necesidad de pasar horas y horas ante el espejo.

EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha asistido a esta cita organizada por Klarna, la red global de pagos y asistentes de compras impulsada por IA, que ha compartido su informe anual sobre productos de belleza y cuidado personal.

El maquillador de las estrellas durante su clase magistral.

La clave del éxito para Lewis está en un maquillaje lo más natural posible. "Cuando una amiga nos dice que estamos muy guapas siempre nos gusta responder que justamente ese día hemos conseguido estar así de espléndidas con dos cositas que nos hemos puesto en el rostro", afirma el maquillador.

Para lograr ese maquillaje natural "es fundamental trabajar en nuestra piel para igualar su tono y aportar luminosidad. Las marcas de maquillaje están incorporando ingredientes de cuidado de la piel en sus productos, lo que nos permite no solo lucir bien, sino también cuidar y mejorar la salud de nuestra piel. Es maravilloso ver cómo el maquillaje se está convirtiendo en una extensión del cuidado personal, brindándonos beneficios a largo plazo", explica Lewis Amarante.

Surge así el predominio de looks más naturales o los tan virales clean make-up, que optan por focalizarse en una piel radiante y luminosa, así como pestañas espesas y voluminosas.

"En España, se lleva la belleza natural. Nos encantan los contenidos virales con maquillajes ultra sofisticados que vemos en las redes sociales o en las alfombras rojas para entretenernos pero, en nuestro día a día, nos gusta estar guapos sin que parezca que nos hemos pasado horas delante del espejo", comenta el maquillador de las estrellas.

Lewis utiliza los productos de Mina en su clase.

Para la realización de este maquillaje sencillo y natural Lewis ha utilizado cinco productos de Mina que para él son los básicos que deben estar en todo neceser.

The 24 horas foundation. Lo primero es la base de maquillaje. El make up artist huye de las bases preparatorias que en su opinión no son necesarias. La de Mina es de larga duración y está disponible en 26 tonalidades diferentes.

Máscara de pestañas. Para él es imprescindible este producto porque transforma totalmente una mirada. De hecho, lo compara con un cuadro enmarcado (con máscara de pestañas) o sin enmarcar (sin ella). Lewis utiliza la Level Up Máscara de Mina.

The No-Rules Cream 232. Después de la base de maquillaje, Lewis ha utilizado esta crema de color líquida mate. Para el dominicano sonrojar las mejillas siempre es sinónimo de buena cara. Además, este producto es tres en uno porque también se puede utilizar para las sombras de ojos como ha hecho él y para los labios.

Resultado final del maquillaje de Lewis.

The Long wear lipstick 503. Es uno de los best seller de la marca de cosmética española. Se trata de un labial líquido pero muy cremoso con 12 horas de duración. Se puede adquirir en infinidad de colores, pero Lewis se decantó por el color nude para crear su make-up.

The Sea-Shadow. Sombra de ojos líquida tricromática que revela tres colores nacarados gracias al reflejo de la luz. Es de edición limitada y ahora mismo es uno de los productos más cotizados de la firma. Es el último paso para aquellas que quieran pasar de un look natural a otro más impactante.

