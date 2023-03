Patricia Cerezo tiene el vestido más original de Desigual con el que ponerle color a tu 'look'

La periodista y flamante colaboradora de televisión Patricia Cerezo (50 años) es una mujer a la que le gusta cuidarse y estar a la última en cuanto a moda se refiere. Esto es algo que se extrae fácilmente con sólo visitar sus redes sociales.

La exmujer de Ramón García (61) acostumbra a lucir y promocionar en su Instagram tanto looks como complementos que ella se pone en el día a día. Cerezo es una mujer práctica, a la par que elegante, y en su participar escaparate 2.0 lo deja claro a golpe de post.

En las últimas horas, Patricia quiso mostrar a sus 21.800 seguidores el vestido más original y colorido que tiene en su armario. "Camino del plató de @juntos_tm con lookazo primaveral", postea Patri -como la conoce su entorno más próximo- mientras luce el diseño.

Cerezo luce un vestido de la firma Desigual. En concreto, el modelo de labios M. Christian Lacroix. Cuesta 159 euros. "Vestido midi holgado sin mangas con paneles fruncidos efecto volante, en popelín con estampado multicolor. Diseñado por M. Christian Lacroix", reza la página web.

Y se añade, a modo de detalles: "Estampado de labios con manchas efecto acuarela. Escote redondo. Sin mangas. Cierre con botón y abertura en la espalda. Somos un miembro orgulloso de la Better Cotton Initiative. Al comprar prendas de algodón de Desigual se apoya un cultivo de algodón más sostenible".

Su muro de Instagram se ha llenado de mensajes: "Wow. Cómo se nota que es tu mes", "Qué guapa, amiga. Me encanta", "Me rechifla", "Me encanta el vestido", "Precioso el look".

Este vestido tiene una perfecta combinación con unos pendientes de la firma Momi Kálá. En concreto, con el modelo Serendity. Se trata de unos "colgantes con piedras semipreciosas naturales, elaborados en Plata de Ley 925e. Esta plata está bañada en oro rosa de 18 kilates y de 3 micras de espesor".

En cuanto a las piedras, se destaca que son amatista turmalina rosa y cuarzo rosa. Se explica, además, que se dispone de 30 días para cambios y devoluciones, el envío es gratuito, hay dos años de garantía y se trata de una joyería de alta calidad con piedras semipreciosas.

Los pendientes Serendity pertenecen a la colección Dreams, la cual es descrita de la siguiente manera en la web: "Tu recuerdo cobraba vida en mis sueños. Allí donde no hay amores imposibles, ni almas aprisionadas por prejuicios. Donde lo prohibido se vuelve una tentación y la imaginación no entiende de límites. Los sueños y la magia se entremezclan en una colección de joyas con piedras semipreciosas naturales diseñadas para elevar tu alma al cielo, para brillar, para hacer posible lo imposible".

